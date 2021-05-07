22:19 (мск), источник: Известия
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
Перевод народного хозяйства СССР на военные рельсы по масштабам не имеет равных в истории.
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С началом войны встала необходимость коренным образом реформировать экономику СССР — в максимально сжатые сроки мобилизовать внутренние ресурсы, обеспечить непрерывное возрастание военного производства, добиться решающего
Глобальная программа военной перестройки народного хозяйства Советского Союза и мобилизация сил государства для отпора врагу была изложена в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года и в радиообращении Сталина к гражданам Советского Союза 3 июля.
30 июня был утвержден мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 года, разработанный в основных чертах еще до начала войны, а уже 16 августа —
Самым сложным мероприятием советской экономики первых военных лет стала эвакуация. Успехи противника на европейской части Советского Союза поставили под угрозу районы, где проживало до 40% населения страны и было расположено 31 850 промышленных предприятий, из них 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, деревообрабатывающего и бумагоделательного машиностроения, 1135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни текстильных, пищевых и иных предприятий. А
Постановлением партии и правительства от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов» определялись главные задачи и первоочередные объекты эвакуации. В первую очередь перебазированию в глубокий тыл подлежали квалифицированные кадры, старики, женщины и дети, промышленное оборудование, станки и машины, цветные металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имеющие государственное значение.
Особое преимущество перед всеми другими эшелонами, кроме воинских и оперативных, предоставлялось и составам с населением, для которых устанавливался среднесуточный пробег в 500−600 км. При острой нехватке пассажирских вагонов людей чаще всего вывозили в специально оснащенных для этой цели грузовых вагонах, а иногда и просто на платформах вместе с оборудованием.
Перевозки населения были взяты под особый контроль. Ежедневно не позже 22 часов начальники дорог сообщали в НКПС сведения о следовании эшелонов с людьми по состоянию на 18 часов. В свою очередь, наркомат путей сообщения ежедневно представлял в ГКО подробную справку о находящихся в пути составах с эвакуированными. Для оказания помощи населению эвакуированных территорий выделялись значительные средства. Только во второй половине 1941 года государство израсходовало на эти цели 3 млрд рублей.
5 июля ГКО обязал наркомат среднего машиностроения создать на Урале и в Поволжье
Эвакуация конструкторских бюро и предприятий из Москвы началась еще в летние месяцы 1941 года, когда фронт на западном направлении был относительно устойчивым, а Красная армия контрударами в ходе Смоленского сражения наносила вермахту существенные потери. По данным пассажирского управления НКПС с 29 июня по 29 июля специальные эвакопоезда вывезли из Москвы 959 530 человек, включая беженцев из прифронтовых областей.
Всё изменилось после начала осуществления немцами операции «Тайфун» и окружения наших войск под Вязьмой в октябре 1941 года. Вследствие последнего трагического события на линии фронта образовалась гигантская «пробоина», через которую противник мог легко достичь столицы Советского Союза. Пока наши военные купировали эту угрозу, в Москве началась паника, а также массовая эвакуация управленческого аппарата страны и промышленности города. В короткие сроки на восток были отправлены дипломатический корпус, Президиум Верховного Совета СССР, СНК СССР, наркоматы обороны,
В соответствии с информацией, полученной от 24 основных наркоматов, на 12 декабря эвакуацией были охвачены 523 предприятия Москвы и Московской области.
К этому сроку удалось вывезти на восток 100 334 вагона из 143 196 требуемых, в том числе 43 632 — с оборудованием, 20 729 — с материалами и готовыми изделиями и 18 094 — с людьми. На 10 декабря вместе с предприятиями 19 наркоматов было перемещено в тыл 564 248 работников промышленности и членов их семей. Общее число эвакуированных жителей столицы достигло 2 млн человек.
Если оценивать ситуацию в целом, то по неполным данным НКПС в течение второго полугодия 1941 года из прифронтовой зоны на восток было вывезено 2593 промышленных предприятия. С учетом того, что значительная часть производительных сил перебрасывалась в тыловые районы по решению местных органов с использованием различных видов транспорта (причем имелось значительное количество так называемых бездокументных грузов), то указанная цифра была еще больше. Однако часть предприятий так и не удалось эвакуировать. Ведь на захваченной противником территории Советского Союза перед войной размещалось 31 850 заводов и фабрик, в том числе 7500 крупных, не считая мелких предприятий и мастерских.
Колхозы и совхозы восточных районов страны во втором полугодии 1941 года приняли 2393,3 тыс. голов скота из прифронтовой зоны. Все эвакоперевозки потребовали чуть больше 1,5 млн железнодорожных вагонов. Однако в 20 занятых противником районах осталось 20−22% крупного и 18−20% мелкого скота, ранее принадлежащего коллективным хозяйствам.
Около 70% вывезенных на восток предприятий были размещены на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Вместе с оборудованием для фабрик и заводов прибыло до 30−40% рабочих, инженеров и техников. Всего же по железным дорогам, а также по водным и воздушным путям в течение второй половины 1941 года в тыловые районы страны было переправлено более 12 млн человек.
К концу 1941 года в новых местах было размещено 1910 крупных предприятий, в том числе 122 авиационных завода, 43 завода танковой промышленности, 71 — наркомата вооружений, 96 — наркомата боеприпасов, 199 — наркомата черной металлургии, 80 — наркомата минометной промышленности, 91 — наркомата химической промышленности, 65 — наркомата среднего машиностроения, 57 — наркомата тяжелого машиностроения.
Уже в марте 1942 года промышленность ВПК восточных районов СССР с учетом восстановленных здесь эвакуированных предприятий произвела военной продукции столько, сколько в начале войны выпускалось на всей территории Советского Союза.
После начала контрнаступления под Москвой в конце декабря 1941 года началась частичная реэвакуация некоторых предприятий центрального промышленного района СССР. Так, уже в начале 1942 года в Москву было возвращено несколько крупных объектов, в том числе известный станкостроительный завод «Красный пролетарий».
Весной 1942 года после разгрома войск
Перебазирование производительных сил Советского Союза на восток явилось одним из наиболее значительных достижений народов нашей страны. По своей значимости эта грандиозная операция, по мнению маршала Григория Жукова, оказалась равной «величайшим битвам Второй мировой войны».