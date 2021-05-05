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04:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил в беседе с РИА Новости необходимость в введении второй дозы вакцины от коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, вторая доза вакцины от COVID-19 нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. При этом после первой дозы препарата начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. «Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на два-три месяца», — сказал специалист, добавив, что для этого нужна вторая доза вакцины.

Горелов уточнил, что наилучшим интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30−45 дней, однако в условиях пандемии полтора месяца — это чересчур большой срок.

По словам специалиста, сейчас необходимо, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому на данный момент этот интервал сокращен до 21 дня.

Ранее разработчик препарата, глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что переболевшие COVID-19 могут сделать только одну прививку вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». По его словам, перенесшие инфекцию в теории могут вакцинироваться одной дозой препарата, когда начнет снижаться количество выработанных после болезни антител. При этом эту гипотезу еще необходимо проверить, такие исследования планируются в будущем.

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