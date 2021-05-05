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05:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

Власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет ввести третью прививку от COVID-19 для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Об этом пишет газета Times, передает ТАСС.

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Источник: AP 2021

По ее данным, сейчас проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Другим вариантом может быть вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna.

Сейчас британцам делают прививки указанными препаратами. Для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Соединенном Королевстве по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.

В апреле сообщалось, что в Великобритании обнаружили опасный штамм коронавируса с двойной мутацией. Одновременно с этим в Британии распространяется южноафриканский штамм коронавируса.

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