Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

По ее данным, сейчас проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
Сейчас британцам делают прививки указанными препаратами. Для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Соединенном Королевстве по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.
В апреле сообщалось, что в Великобритании обнаружили опасный штамм коронавируса с двойной мутацией. Одновременно с этим в Британии распространяется южноафриканский штамм коронавируса.