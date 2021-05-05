«Вектор» проводит испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»

«Клинические испытания первой и второй фаз для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков в видео, опубликованном в Instagram Роспотребнадзора.
По его словам, трехкратное введение вакцины проверено на приматах, хомяках и морских свинках, в итоге «эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден».
Впервые трехкратную вакцинацию провели в мае 2020 года, наблюдение за животными продолжается. Другая группа животных, в которую вошли хорьки и морские свинки, была иммунизирована летом.
Александр Рыжиков сообщил, что при трехкратной вакцинации состав «ЭпиВакКороны» не меняется. Он также рассказал, что центр проводит «случайные исследования среди иммунизированных коллективов». Согласно их результатам, антитела к коронавирусу вырабатываются более чем у 90% привитых.
Ранее в мае центр «Вектор» сообщил, что планирует проверить эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против индийского штамма вируса, как только сотрудники его получат.
Сейчас в России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Масштабная вакцинация в стране началась в декабре 2020 года.