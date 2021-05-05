13:09 (мск), источник: Известия
В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа
Выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет должны быть проведены до 17 августа. Это следует из поручений
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«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства 5 мая.
Всего в списке поручений
3 мая сообщалось, что Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.
Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.
Кроме этого, 23 апреля в Госдуму был внесен законопроект о ежегодных выплатах по 10 тыс. рублей родителям школьников.
Документом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.