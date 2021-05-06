Огромный Байден и крошечный Картер? Что не так с этой фотографией

На снимке Картер и его жена Розалин выглядят совсем маленькими рядом с настоящими «великанами» Байденом и первой леди Джилл. Хотя Байден действительно немного выше Картера, эта разница в росте не настолько велика, как может показаться, глядя на эту фотографию.
Как говорит фоторедактор Би-би-си Фил Кумс, все дело в том, что автор снимка использовал широкоугольный объектив, который увеличивает объекты, расположенные у внешних границ сцены, и, наоборот, уменьшает изображенное в центре кадра.
Подобный оптический эффект, искажающий действительность, часто становится для фотографов еще одним инструментом, при помощи которого они создают интересные изображения. Но в некоторых случаях, таких как на этом снимке, он приводит к довольно неожиданным последствиям.
Фотография с Байденами и Картерами выглядит особенно странно еще и из-за того, как герои расположены в кадре: 39-й президент и его супруга облокотились на спинки кресел, а нынешний глава Белого дома c женой, наоборот, подались вперед.
Снимок Байденов и Картеров вызвал массу иронических комментариев в социальных сетях.
Этот пользователь, например, решил «поменять» президентские пары местами.
А автор этого комментария решила пошутить о могучей физической силе Байдена и его супруги.
«Мы голосовали за Байдена, потому что он хороший и честный человек с разумной программой, но еще и потому, что он и Джилл — это великаны, которые могут раздавить любого, кто их разозлит».
Джимми Картеру 96 лет — он самый долгоживущий президент США в истории, его супруге — 93. Так же, как Байден, он был избран в Белый дом от Демократической партии.