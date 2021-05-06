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01:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Огромный Байден и крошечный Картер? Что не так с этой фотографией

Эта достаточно странная фотография нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и его супруги в гостях у 39-го президента США Джимми Картера вызвала бурю в социальных сетях. В чем же причина такого необычного оптического эффекта?

Источник: THE CARTER CENTER

На снимке Картер и его жена Розалин выглядят совсем маленькими рядом с настоящими «великанами» Байденом и первой леди Джилл. Хотя Байден действительно немного выше Картера, эта разница в росте не настолько велика, как может показаться, глядя на эту фотографию.

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Как говорит фоторедактор Би-би-си Фил Кумс, все дело в том, что автор снимка использовал широкоугольный объектив, который увеличивает объекты, расположенные у внешних границ сцены, и, наоборот, уменьшает изображенное в центре кадра.

Подобный оптический эффект, искажающий действительность, часто становится для фотографов еще одним инструментом, при помощи которого они создают интересные изображения. Но в некоторых случаях, таких как на этом снимке, он приводит к довольно неожиданным последствиям.

Фотография с Байденами и Картерами выглядит особенно странно еще и из-за того, как герои расположены в кадре: 39-й президент и его супруга облокотились на спинки кресел, а нынешний глава Белого дома c женой, наоборот, подались вперед.

Классический эффект широкоугольного объектива: изображение как бы «сворачивается» вверх по краям кадра | Источник: EPA

Снимок Байденов и Картеров вызвал массу иронических комментариев в социальных сетях.

Этот пользователь, например, решил «поменять» президентские пары местами.

А автор этого комментария решила пошутить о могучей физической силе Байдена и его супруги.

«Мы голосовали за Байдена, потому что он хороший и честный человек с разумной программой, но еще и потому, что он и Джилл — это великаны, которые могут раздавить любого, кто их разозлит».

Джимми Картеру 96 лет — он самый долгоживущий президент США в истории, его супруге — 93. Так же, как Байден, он был избран в Белый дом от Демократической партии.

Джимми и Розалин Картер во время похорон Джорджа Буша-старшего, 2018 год. За ними видна Джилл Байден | Источник: AFP
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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