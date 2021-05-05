14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли загадочную лампу в форме половины лица
Таких известно всего несколько.
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Израильские археологи обнаружили редкую бронзовую масляную лампу в форме половины мужского лица, искаженного гримасой, сообщает Управление по делам древностей Израиля.
Светильник был намеренно закопан в основание здания в археологическом парке «Город Давида» в Иерусалиме. Подобные жертвы при строительстве были распространенной практикой в древнем мире, говорят ученые. По их мнению, светильник создали после разрушения Второго храма (70 год н. э.).
Бородатое лицо, изображенное на лампе, напоминает римские театральные маски, а ручка выполнена в форме листа аканта. Эти мотивы часто встречаются в архитектуре Античности.
Масляные лампы в Римской империи часто подвешивали на цепочке. Возможно, эта лампа крепилась иначе — к плоской поверхности стены. Или же такая странная форма была обусловлена ритуалом, в котором использовался светильник.
Ученым известно всего несколько найденных ламп такой формы. Это первый подобный светильник, обнаруженный в Иерусалиме.
Анна Лысенко