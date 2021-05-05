Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли загадочную лампу в форме половины лица

Таких известно всего несколько.

Источник: Israel Antiquities Authority
Читайте также
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного

Израильские археологи обнаружили редкую бронзовую масляную лампу в форме половины мужского лица, искаженного гримасой, сообщает Управление по делам древностей Израиля.

Светильник был намеренно закопан в основание здания в археологическом парке «Город Давида» в Иерусалиме. Подобные жертвы при строительстве были распространенной практикой в древнем мире, говорят ученые. По их мнению, светильник создали после разрушения Второго храма (70 год н. э.).

Бородатое лицо, изображенное на лампе, напоминает римские театральные маски, а ручка выполнена в форме листа аканта. Эти мотивы часто встречаются в архитектуре Античности.

Уникальной лампу делает то, что вместо целого лица мы видим только половину. Ученые пока не знают, что означает такая форма.
Источник: Israel Antiquities Authority

Масляные лампы в Римской империи часто подвешивали на цепочке. Возможно, эта лампа крепилась иначе — к плоской поверхности стены. Или же такая странная форма была обусловлена ритуалом, в котором использовался светильник.

Ученым известно всего несколько найденных ламп такой формы. Это первый подобный светильник, обнаруженный в Иерусалиме.

Источник: Israel Antiquities Authority
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Украина обустроила 400 км рвов на границе с Россией
Мишустин дал поручения по реализации послания Путина
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа
Эксперты назвали признаки незаконной перепланировки у соседей
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили смысл второй дозы COVID-вакцины
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Gnezdo.ru
6 неизвестных актрис с данными голливудских звезд
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Все эти актрисы были женами одного мужчины
Леди
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака Супруги выступили с совместным заявлением.
Дом
5 важных дел в саду, которые стоит запланировать на май
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь