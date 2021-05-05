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17:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Космическая цена космического вина. Продается бутылка «Петрюс», побывавшая на МКС

Бутылка французского вина «Петрюс» (Petrus), которая больше года находилась на Международной космической станции, выставлена на продажу. Представители аукционного дома Christie’s ожидают, что ее стоимость составит около 1 млн долларов.

Источник: Christie's

В ноябре 2019 года на МКС было отправлено 12 бутылок «Петрюс» урожая 2000 года. Вино провело на орбите более 400 дней и проделало путь около 300 млн километров. В январе этого года «винный погребок» вернулся с МКС на Землю.

Проект профинансировала частная компания Space Cargo Unlimited, которая изучает влияние невесомости на пищевые продукты и здоровье человека.

На аукционе продадут только одну из «космических бутылок». Еще три были ранее открыты для дегустации, а остальные восемь решено сохранить для дальнейшего изучения.

Представитель Christie’s Тим Триптри рассказал Би-би-си, что вместе с вином, побывавшим в космосе, будет продана и обычная бутылка «Петрюс» урожая 2000 года, «чтобы счастливый покупатель имел возможность их сравнить».

Источник: Christie's

В марте этого года подобное сравнение уже провели специалисты из Института вина и виноградарства при университете Бордо.

Одним из дегустаторов была журналист Джейн Энсон, автор книги «В Бордо» (Inside Bordeaux). В интервью Би-би-си она описала вкус «космического вина» так: «Мне трудно сказать, отличается он в лучшую или в худшую сторону. Но он совершенно точно другой. В ароматике было больше цветочных и копченых нот — это в принципе характерно для стареющего вина «Петрюс».

Разница в цвете

По словам Энсон, решение отправить в космос именно такое вино было оправданным, поскольку оно не только обладает очень хорошей репутацией, но и может долго выдерживаться. «Есть не так много вин, которые действительно способны стареть в течение 60−70 лет, и даже дольше. “Петрюс” — одно из таких вин», — говорит журналист.

Энсон не уверена, что именно поменяло вкус вина: пребывание в невесомости, путь на орбиту или же возвращение на Землю. «Но разница была очевидной», — говорит она.

Источник: Reuters

На сайте компании Space Cargo Unlimited также обозначены несколько других особенностей вина, которое провело погода на орбите. В том числе дегустаторы отмечали разницу в цвете, в частности, «космическое» вино обладало оттенком алого кирпича.

Глава компании Space Cargo Unlimited Николя Гом заявил, что проект по изучению последствий невесомости должен помочь появлению «сельского хозяйства и пищевых продуктов, которые завтра понадобятся нам на Земле».

Средства, вырученные от продажи вина с МКС, будут направлены на проведение новых экспериментов в космосе, сказал Гом в интервью Би-би-си.

Французское винодельческое хозяйство «Петрюс» производит около 30 тыс. бутылок в год. Это вино — одно из самых дорогих и престижных в мире.

Цена бутылки «Петрюс» урожая 2000 года (не побывавшей в космосе) обычно составляет около 6 тыс. долларов.

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