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00:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Театр киноактера Никиты Михалкова отреставрируют за 4,5 млрд рублей

Структуры столичной мэрии объявили конкурс на реставрацию Центра театра и кино на Поварской улице, известного также как Театр киноактера под управлением Никиты Михалкова. На ремонт памятника архитектуры эпохи конструктивизма планируется потратить 4,5 млрд руб. Будущие интерьеры здания с обилием мрамора, судя по эскизам и документации, напоминают скорее о классицизме, а основным отделочным материалом станут панели из дымчатого эвкалипта. В тендере фигурирует их цена в 80−150 тыс. руб. за 1 кв. м, а стоимость отделки всего интерьера центра подобными материалами доходит до 1,8 млрд руб. Михалков называл проект «подарком Москве», но финансировать его обустройство предполагается из бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ в Центре театра и кино на Поварской размещен 30 апреля на сайте госзакупок столичным департаментом по конкурентной политике. От исполнителя ждут реставрации памятника архитектуры 1931 года постройки площадью около 7,5 тыс. кв. м «с приспособлением для современного использования» в соответствии с законодательством об охране культурного наследия.

Заказчиком работ выступает само ГБУ «Центр театра и кино на Поварской» (подведомственно департаменту культуры Москвы); их стоимость — 4,5 млрд руб.

Здание центра было построено на Поварской улице на месте снесенного в 1931 году храма Рождества Христова в Кудрине. Первоначально спроектирован как Дом общества политкаторжан известными архитекторами-конструктивистами братьями Весниными как здание из параллелепипедов разной ширины и высоты. С 1936 года здание занимал кинотеатр «Первый», с 1945 по 1987 год — Театр-студия киноактера, с 1992 года — Государственный театр киноактера. В октябре 2019 года переименован в Центр театра и кино на Поварской. С 2017 года худруком центра выступает кинорежиссер Никита Михалков.

О закрытии центра на капитальный ремонт было объявлено еще в июле 2017 года. В августе 2019 года господин Михалков, объявляя о переименовании театра, пообещал, что ремонтные работы будут закончены через два года. При этом сам театр переехал в 2019 году в учебно-театральный комплекс ГИТИСа. В 2020 году Никита Михалков и бизнесмен Андрей Симановский создали фонд поддержки Центра театра и кино на Поварской, в том числе с целью «укрепления материально-технической базы» заведения.

В столичной мэрии в апреле 2019 года говорили, что капремонт в центре завершится до конца года, однако в марте 2021 года сообщали, что реставрация пройдет в «ближайшие годы».
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В марте 2021 года Никита Михалков, отвечая в своей телепрограмме «Бесогон» на обвинения в затягивании ремонта и возможном демонтаже центра для последующей застройки, заверил, что сносить «историческое здание нельзя». Кинорежиссер продемонстрировал эскизы спроектированных интерьеров, совпадающие с проектом АО «Группа компаний ЕКС», разработанном в 2018 году. Судя по этим эскизам, начинка памятника конструктивизма на Поварской улице предполагается в стиле классицизма и исполнена будет, в частности, из мрамора в серых тонах.

На сайте «Группы компаний ЕКС» говорится, что проект отражает «идею использования современных технологий в классических интерьерах русского театрального стиля». Сам господин Михалков заверил, что в ходе реставрации предполагается «сохранить детали реального интерьера», а автором эскизов назвал известного художника Юрия Купера.

«Посмотрите на эти эскизы, какой это подарок Москве», — сказал Никита Михалков.

Судя по тендерной документации, в ходе реставрационных работ предполагается создать как раз интерьеры, показанные кинорежиссером.
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Во всяком случае, автором проектной документации выступает все та же «Группа компаний ЕКС». В центре предполагается оборудовать большой зрительный зал с ложами (376 кв. м), малый зал (около 179 кв. м), два ресторана, кинозал, несколько фойе, холлы, кабинет художественного руководителя и другие помещения. Основным материалом отделки стен и потолков во многих помещениях выступают панели из дымчатого эвкалипта.

Судя по проектной документации, его средняя цена варьируется от 80 тыс. до 150 тыс. руб. за 1 кв. м.

К примеру, в кабинете худрука (33 кв. м) потолок предлагается обшить шпонированными панелями из дымчатого эвкалипта по 120 тыс. руб. за 1 кв. м (на сумму в 2,5 млн руб.), а стены — панелями из этого материала по 150 тыс. руб. за 1 кв. м (на сумму в 17,3 млн руб.).

При этом общая заявленная стоимость отделки кабинета худрука центра, включая санузел и небольшой холл, составляет 30,4 млн руб.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Стены в одном из фойе центра (341 кв. м) предлагается обшить такими же панелями из дымчатого эвкалипта, как и в кабинете худрука (на сумму в 65 млн руб.), а заодно установить там четыре лавки из этого же материала на 1,2 млн руб.

Примечательно, что в документации фигурируют предложения от нескольких поставщиков отделочных материалов, но во всех случаях упоминаются эвкалиптовые панели, тогда как стоимость отделки интерьеров варьируется от 1,7 млрд до 1,82 млрд руб.

Отметим, что ремонт многих знаковых памятников архитектуры обходился столичным властям куда дешевле.

Так, в июле 2020 года структуры городской мэрии провели аукцион на ремонт и реставрацию Центрального павильона ВДНХ 1939 года постройки (площадью 9,3 тыс. кв.м.) на сумму 1,6 млрд руб. В том же месяце были подведены итоги тендера на 2,3 млрд руб. на реставрацию Московского государственного театра эстрады 1928—1931 годов постройки, где зрительный зал рассчитан на 1300 человек.

Заявки на тендер на реставрацию Центра театра и кино на Поварской принимаются до 1 июня. Работы должны быть произведены в течение двух лет.

Александр Воронов

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