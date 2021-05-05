Заключенным в СИЗО и колониях могут расширить перечень платных услуг

В частности, в концепции в целях обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых и создания надлежащих условий в СИЗО предлагается расширить перечни дополнительных платных услуг, а также предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, сообщает ТАСС.
Так, предлагается включить для женщин, содержащихся в СИЗО, в число платных услуг возможность телефонного разговора со своими детьми в возрасте до 14 лет.
В части платных услуг в концепции предусмотрено расширение ассортимента и улучшение качества продуктов питания и предметов первой необходимости, которые заключенные могут приобретать.
В местах лишения свободы предполагается увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции за счет исправительных центров планирует значительно сократить количество заключенных в колониях к 2030 году. Об этом сообщил глава министерства Константин Чуйченко. По его словам, их количество может снизиться до 250−300 тыс. человек.
Согласно докладу международной неправительственной организации «За глобальную тюремную реформу» от 2020 года, число людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы во всем мире, выросло на 20% с 2002 по 2018 год, составив 11 млн человек. Основная цель исправительных учреждений — социальная реабилитация, сообщают авторы доклада.