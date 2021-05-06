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00:24 (мск), источник: РБК

Трамп назвал блокировку его аккаунтов в соцсетях «полным позором» для США

Facebook, Twitter и Google «должны заплатить политическую цену», считает экс-президент США. Накануне стало известно, что Трамп запустил собственный сайт, через который намерен общаться со своими сторонниками.

Источник: AP 2021

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение независимого надзорного совета Facebook, который оставил в силе блокировку его аккаунтов в соцсети.

«То, что сделали Facebook, Twitter и Google — это полный позор и унижение для нашей страны», — говорится в заявлении Трампа, которое приводит NBC News.

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По словам экс-президента, он лишился свобод слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды, но правда все равно проявится». «Эти коррумпированные компании должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс», — добавил он.

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после беспорядков, которые сторонники бывшего президента устроили в Вашингтоне 6 января. В этот день должно было пройти заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших в ноябре выборов и победу Джо Байдена. Однако вокруг Капитолия начались протесты сторонников Трампа, позже они ворвались в здание. Руководство социальных сетей объяснило свои действия «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

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В конце марта издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть. В апреле бывший президент начал пользоваться интернет-платформой Campaign Nucleus для проведения политических кампаний и распространения заявлений. Она была создана в 2016 году экс-помощником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом.

В начале мая Трамп запустил собственную онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»), через которую он сможет коммуницировать со своими сторонниками, в частности, публиковать заявления, фотографии и видео. По данным Fox News, их можно будет размещать в соцсетях.

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