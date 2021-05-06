00:24 (мск), источник: РБК
Трамп назвал блокировку его аккаунтов в соцсетях «полным позором» для США
Facebook, Twitter и Google «должны заплатить политическую цену», считает
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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение независимого надзорного совета Facebook, который оставил в силе блокировку его аккаунтов в соцсети.
«То, что сделали Facebook, Twitter и Google — это полный позор и унижение для нашей страны», — говорится в заявлении Трампа, которое приводит NBC News.
По словам
Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после беспорядков, которые сторонники бывшего президента устроили в Вашингтоне 6 января. В этот день должно было пройти заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших в ноябре выборов и победу Джо Байдена. Однако вокруг Капитолия начались протесты сторонников Трампа, позже они ворвались в здание. Руководство социальных сетей объяснило свои действия «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».
В конце марта издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть. В апреле бывший президент начал пользоваться
В начале мая Трамп запустил собственную