03:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19
Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в
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На форуме препарат американской компании Moderna победил в категории «Лучшая вакцина от COVID».
Отмечается, что вакцина от
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Таким образом, препарат Moderna стал пятой вакциной против коронавируса, получившей экстренное одобрение организации. Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.