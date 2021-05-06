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03:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате из-за пандемии, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Об этом говорится на сайте мероприятия.

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Источник: AP 2021

На форуме препарат американской компании Moderna победил в категории «Лучшая вакцина от COVID».

Российская вакцина «Спутник V» и препарат от британско-шведской фирмы AstraZeneca попали в шорт-лист номинации.

Отмечается, что вакцина от американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech «получила весьма высокую оценку». По какому принципу выбирались победитель и финалисты не сообщается.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Таким образом, препарат Moderna стал пятой вакциной против коронавируса, получившей экстренное одобрение организации. Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.

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