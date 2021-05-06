@khaby.lame
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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер высмеял бесполезные лайфхаки коллег (видео)
И стал новой сенсацией в соцсетях.
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В соцсетях можно найти множество приемов, облегчающих ежедневные бытовые задачи. Многие из них действительно полезны, а некоторые просто нелепы.
Блогер Хабане Ламе находит такие бесполезные лайфхаки и высмеивает их в своих видео. Для этого ему даже не нужно говорить. Парню достаточно минуты, чтобы показать:
Каждый новый ролик Хабане Ламе собирает миллионы лайков. Похоже, парень превратился в новую сенсацию среди пользователей соцсетей.
Анна Лысенко