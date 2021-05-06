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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер высмеял бесполезные лайфхаки коллег (видео)

И стал новой сенсацией в соцсетях.

В соцсетях можно найти множество приемов, облегчающих ежедневные бытовые задачи. Многие из них действительно полезны, а некоторые просто нелепы.

Блогер Хабане Ламе находит такие бесполезные лайфхаки и высмеивает их в своих видео. Для этого ему даже не нужно говорить. Парню достаточно минуты, чтобы показать: кто-то намеренно усложняет себе жизнь.

Каждый новый ролик Хабане Ламе собирает миллионы лайков. Похоже, парень превратился в новую сенсацию среди пользователей соцсетей.

@khaby.lame

??‍♂️??‍♂️??‍♂️##learnfromkhaby ##LearnWithTikTok ##ImparaConTikTok

♬ suono originale - Khabane lame
@khaby.lame

Make it simple but Significant ??##LearnFromKhabi ##ImparaConTikTok ##LearnWithTikTok

♬ suono originale - Khabane lame
@khaby.lame

Fratello la semplicità è sempre una buona scelta! ?Bro simplicity is always a good choice! ? ##LearnWithTikTok ##LearnFromKhabi

♬ suono originale - Khabane lame
@mabrogamnig

?Wait for the SUS + @khaby.lame @doyoulikepo ##بابجی_موبایل ##ببجي ##foryou ##foryoupage ##pubg ##pubgmobile ##sus ##italy ##khabylame

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