Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
11:15 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 7 639 случаев заражения коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 639, до 4 855 128. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, уже три дня подряд количество новых случаев в стране не превышает 8 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Читайте также
В Москве планируют реконструировать 137 поликлиник до конца 2023 года

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай (0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 715 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 600 — в Московской области, 211 — в Ростовской области, 144 — в Воронежской области, 126 — в Саратовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 544 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 7 788. Всего уже выздоровели 4 472 338 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 351 против 360 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 246 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,31%.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 114, до 1 107 949.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 2 432 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 662, следует из сообщения штаба.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Лавров объяснил высказывания российских политиков о Казахстане
Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции
Стало известно о первом трансгендере-участнике Олимпийских игр
Странное фото Байдена удивило соцсети
Блогер высмеял бесполезные лайфхаки коллег (видео)
Индия обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Gnezdo.ru
Факты о Ленине, о которых многие не знали
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Громкое событие в Карабахе: что ждет людей
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
В Турции определились "чей Крым": заявление "Родины"
Новости партнеров
Как выглядит жена "султана Сулеймана" в действительности
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дети
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа На средства могут претендовать 17 млн человек
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Дом
5 важных дел в саду, которые стоит запланировать на май
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь