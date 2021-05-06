11:15 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 7 639 случаев заражения коронавирусом за сутки
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%
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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 639, до 4 855 128. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Таким образом, уже три дня подряд количество новых случаев в стране не превышает 8 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай (0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 715 случаев заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 270 544 человека.
Число выздоровевших и умерших
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 7 788. Всего уже выздоровели 4 472 338 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло на 351 против 360 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 246 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,31%.
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 114, до 1 107 949.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 2 432 случая.
За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей