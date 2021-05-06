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11:28 (мск), источник: РБК

Гинцбург связал решение конгресса по вакцинам с политикой и экономикой

По мнению специалиста, на выбор победителя повлиял тот факт, что конгресс проходил в Вашингтоне.

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Источник: AFP 2021

Решение Всемирного конгресса вакцин признать лучшим препаратом от COVID разработку компании Moderna — «экономическо-политическое решение», считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Цена вопроса порядка $100 млрд. Признать “Спутник V” — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил он «РИА Новости».

В комментарии ТАСС Гинцбург заявил, что ему непонятно, по каким параметрам оценивались вакцины.

«Спутник V» вошел в шорт-лист конгресса наряду с американскими Pfizer, Janssen и Novavax, канадской Medicago, а также препаратами от AstraZeneca и индийской Bharat Biotech.

«Являясь разработчиком и производителем “Спутника V”, считаем некорректным комментировать информацию о других вакцинах», — сообщили РБК в пресс-службе Центра Гамалеи.

Всемирный конгресс вакцин был проведен в 21-й раз. Мероприятие традиционно собирает представителей различных фармацевтических компаний и исследовательских центров. Например, в этом году (мероприятие прошло в онлайн-режиме) среди спикеров были люди из руководства AstraZeneca, Novavax, Moderna, Merck, которые обсуждали как создание вакцин от различных болезней, так и способы их распространения.

Из представителей России в конгрессе принял участие Ринат Максютов, гендиректор центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона».

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