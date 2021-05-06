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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самую популярную в соцсетях птицу

Она собирает больше всего лайков.

Лягушкорот, известный также как совиный козодой, оказался самой «инстаграмной» птицей в мире.

К такому выводу пришли исследователи из Германии. Они разработали новый метод анализа симпатий пользователей в соцсетях и решили протестировать его на пернатых.

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Лягушкорот

Катя Тёммес и Грегор Хайн-Лайксенринг проанализировали более 27 тысяч фотографий птиц, опубликованных в Instagram на посвященных животным популярных страницах (их общая аудитория составила около 3,5 млн пользователей).

Оказалось, что фотографий лягушкоротов среди всех снимков птиц было не так уж много — всего 65. Но каждый из этих снимков собрал намного больший процент лайков, чем любая другая птица.

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Лягушкороты

Другими популярными птицами оказались декоративные голуби с ярким оперением, изумрудный турако с необычным хохолком и удод.

Меньше всего внимания привлекали песочники, кулики-сороки, аисты и стервятники.

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Лягушкорот

Команда пришла к выводу, что чем необычнее выглядит птица, тем больше она нравится пользователям. Еще одно открытие ученые сделали относительно цвета: желто-голубые птицы всегда привлекают больше внимания, чем желто-зеленые.

Исследование ученых опубликовано в журнале i-Perception.

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Лягушкорот
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