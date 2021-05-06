11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самую популярную в соцсетях птицу
Она собирает больше всего лайков.
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Лягушкорот, известный также как совиный козодой, оказался самой «инстаграмной» птицей в мире.
К такому выводу пришли исследователи из Германии. Они разработали новый метод анализа симпатий пользователей в соцсетях и решили протестировать его на пернатых.
Катя Тёммес и Грегор
Оказалось, что фотографий лягушкоротов среди всех снимков птиц было не так уж много — всего 65. Но каждый из этих снимков собрал намного больший процент лайков, чем любая другая птица.
Другими популярными птицами оказались декоративные голуби с ярким оперением, изумрудный турако с необычным хохолком и удод.
Меньше всего внимания привлекали песочники,
Команда пришла к выводу, что чем необычнее выглядит птица, тем больше она нравится пользователям. Еще одно открытие ученые сделали относительно цвета:
Исследование ученых опубликовано в журнале i-Perception.
Анна Лысенко