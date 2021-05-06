13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах
Решение мэрии вызвало панику среди организаторов свадеб.
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В столице США Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах, сообщает Fox 5 со ссылкой на приказ мэра Мюриел Баузер.
Такое решение в округе Колумбия объясняют тем, что во время танцев люди находятся очень близко друг к другу, а также прикасаются друг к другу, что увеличивает риск заражения COVID-19.
Решение мэрии вызвало настоящий переполох среди организаторов свадеб. Многие пары начали срочно искать возможность провести торжество в другом городе или соседнем штате.
Анна Лысенко