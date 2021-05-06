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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах

Решение мэрии вызвало панику среди организаторов свадеб.

Источник: AP 2021
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В столице США Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах, сообщает Fox 5 со ссылкой на приказ мэра Мюриел Баузер.

Такое решение в округе Колумбия объясняют тем, что во время танцев люди находятся очень близко друг к другу, а также прикасаются друг к другу, что увеличивает риск заражения COVID-19.

Решение мэрии вызвало настоящий переполох среди организаторов свадеб. Многие пары начали срочно искать возможность провести торжество в другом городе или соседнем штате.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, свадьбы и так проводят очень скромно с небольшим количеством приглашенных. Теперь же гостей хотят лишить главного развлечения, жалуются женихи и невесты.

Анна Лысенко

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