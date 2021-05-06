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15:37 (мск), источник: Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», представляющая собой первый компонент «Спутника V», зарегистрирована в России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Источник: РИА "Новости"

«Вакцина “Спутник Лайт” с помощью одного укола значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации. Однокомпонентная схема применения позволяет в сжатые сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей, что особенно важно в период острой фазы распространения очагов коронавирусной инфекции среди населения, и быстрее достичь популяционного иммунитета», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, отметили в фонде. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.

Директор Центра им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», Александр Гинцбург отметил, что «Спутник Лайт» подходит людям, уже перенесшим коронавирус. Так, препарат можно применять как для первоначальной вакцинации, так и для ревакцинации и повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

В РФПИ отметили, что к 5 мая первую дозу «Спутника V» получили 20 млн людей по всему миру. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения свыше 3 млрд человек.

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