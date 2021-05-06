Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

Президент России Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова, сообщает РИА Новости.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По его словам, такую характеристику препаратам дал один из европейских специалистов, который в итоге оказался прав. «Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные», — сказал Путин.

Ранее Путин признал, что темпы вакцинации и тестирования на коронавирус в ряде российских регионов снизились. В связи с этим он предложил продумать и скорректировать отечественную стратегию по иммунизации населения.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт», зарегистрированная 6 мая.

 Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
Лавров пообещал не оставлять без ответа выпады Запада против РФ
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России
Зеленский отреагировал шуткой на русский перевод его слов
Последствия бури в Москве показали на фото
В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах
На Мальдивах вводят комендантский час из-за коронавируса
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Авто
Какие детали автомобиля чаще всего страдают при авариях? Мы поговорили со страховщиками и узнали много нового о каско и ОСАГО
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Дети
Королевская семья поздравила сына Меган и Гарри с днем рождения Мальчику исполнилось два года
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь