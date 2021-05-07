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02:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин назвал возможную дату падения на Землю неконтролируемой китайской ракеты

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную дату падения на Землю китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AFP 2021

Так, специалисты корпорации считают, что 18-тонная ступень китайской ракеты, которая 29 апреля вывела на орбиту базовый блок будущей китайской модульной космической станции, может сойти с орбиты и упасть на Землю в субботу, 8 мая.

Как следует из карты, опубликованной Рогозиным в его Twitter-аккаунте, на территорию России она не упадет.

Ранее представитель Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета, по предварительным данным, войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. При этом он уточнил, что определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого — пока это невозможно из-за высокой скорости объекта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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