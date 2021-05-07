02:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Рогозин назвал возможную дату падения на Землю неконтролируемой китайской ракеты
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную дату падения на Землю китайской тяжелой
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Так, специалисты корпорации считают, что 18-тонная ступень китайской ракеты, которая 29 апреля вывела на орбиту базовый блок будущей китайской модульной космической станции, может сойти с орбиты и упасть на Землю в субботу, 8 мая.
Как следует из карты, опубликованной Рогозиным в его
Ранее представитель Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета, по предварительным данным, войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. При этом он уточнил, что определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого — пока это невозможно