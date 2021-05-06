Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сухой закон на майские: где запретят спиртное с 1 по 10 маяВ российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
22:17 (мск), источник: Ведомости

Генсек ООН заявил о рекордном за 3 млн лет повышении температуры Земли

Температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2020 г. концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

«Это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров», — цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Генсек организации напомнил, что соответствии с текущими обязательствами, в том числе взятыми странами, подписавшими в 2016 г. Парижские соглашения, «мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века».

Мы действительно стоим на краю пропасти.
Антониу Гутерриш
генсек ООН
«Добро пожаловать на пост»
Продолжение истории о постапокалиптическом будущем России

Ранее ученые спрогнозировали, что из-за глобального потепления в Северном полушарии зима к 2100 г будет длиться полгода, а зима сократится до двух месяцев. Это вызовет нарушение сельскохозяйственных циклов, а также рост болезней из-за миграций переносящих их насекомых из более южных районов.

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опасный протекционизм в борьбе с COVID-19
Сторонникам Навального могут запретить баллотироваться в Госдуму
Пашинян: Россия помогла Армении в трудную минуту
В Белом доме поддержали идею вступления Украины в НАТО
Зеленский отреагировал шуткой на русский перевод его слов
Россию обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине
Последствия бури в Москве показали на фото
В Вашингтоне запретили танцевать на свадьбах
Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимума
Здоровье
Как понять, что вам пора обратиться к сексологу? Клинический психолог и сексолог Анастасия Ливанова дает рекомендации для всех, независимо от пола.
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
В Турции определились "чей Крым": заявление "Родины"
Авто
Какие детали автомобиля чаще всего страдают при авариях? Мы поговорили со страховщиками и узнали много нового о каско и ОСАГО
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 872
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Май, вторник, картинки. 459
Вторник. Картинки. 428
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь