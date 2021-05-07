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7 мая, источник: Известия

Долг победы: как США и СССР сотрудничали в годы Второй мировой

Советский Союз победил бы и без ленд-лиза, но это заняло бы больше времени.

Источник: РИА "Новости"

В этом году исполняется 80 лет с начала сотрудничества США и СССР в рамках программы ленд-лиза. В последние годы американские и некоторые российские историки всё чаще подчеркивают, что без американской помощи в годы Второй мировой Советский союз не справился бы с агрессией стран Оси, и прямо называют ленд-лиз оружием победы. В Российском военно-историческом обществе (РВИО) «Известиям» пояснили, что это далеко не так: Москва бы справилась с Третьим рейхом и без ленд-лиза, поскольку все ключевые сражения — от битвы за Москву до Сталинградской битвы — Советская армия выиграла своей техникой, без американской помощи. В истории вопроса, уже свыше семи десятилетий вызывающего споры по обе стороны океана, разбирались «Известия».

Конец нейтралитета

На фоне последнего резкого похолодания в отношениях России и США, взаимного обмена санкциями и высылки дипломатов особое символическое значение обретает 25 апреля — День встречи союзников на Эльбе. Тогда, 76 лет назад, в апреле 1945 года в Торгау американские и советские военные сомкнули линии Западного и Восточного фронтов, обозначив наивысшую точку двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Встреча на Эльбе – войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. 25 апреля 1945 года | Источник: РИА "Новости"

А сотрудничество это началось в рамках программы ленд-лиза в ноябре 1941 года, спустя восемь месяцев после запуска программы и пять месяцев с начала военных действий на Восточном фронте. Сам закон о ленд-лизе, известный также как закон по обеспечению защиты США, был подписан 11 марта 1941 года президентом Франклином Делано Рузвельтом. Ленд-лиз переводится с английского как «данное взаймы» и происходит от слов lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать в аренду».

Три пути

Закон о ленд-лизе предусматривал оказание помощи странам — союзницам по антигитлеровской коалиции: поставку боеприпасов, топлива, сырья и продовольствия.

Первоначально программа затрагивала Великобританию, страны Британского содружества и Китай. В ноябре 1941 года к ней присоединился СССР, позднее — «Свободная Франция» и другие союзники.

По данным американо-канадского историка Уильяма Макнейлла, всего за время действия программы было отправлено товаров на общую сумму $50,1 млрд по курсу того времени (что эквивалентно $902 млрд в 2021 году), или 17% от общих военных расходов США. При этом свыше 62% всех товаров на сумму $31,4 млрд было отправлено Великобритании и лишь 22,5% или $11,3 млрд — СССР.

Грузы доставлялись в Советский Союз тремя путями: арктическим конвоем из Великобритании до Мурманска и Архангельска (по нему пришло 22,6% грузов), по АлСибу — специальному маршруту между Аляской и Сибирью (товары пприбывали в порты Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Магадана). При этом самолеты и суда США шли под советским флагом, чтобы на них не напала Япония, находившаяся в состоянии войны с американцами, уточнил «Известиям» историк РВИО Никита Буранов. По АлСибу доставлялось больше всего грузов — 47,1%.

Третий путь — через Иран (23,8%). В стране, оккупированной СССР и Великобританией, были созданы два завода, где собирались студебекеры. Затем они отправлялись из Ирана в Азербайджан и дальше на фронт. Чтобы упростить доставку, Москва и Лондон построили в Иране шоссейные и железные дороги, которые используются до сих пор, рассказали в РВИО.

Всего с июня 1941-го по сентябрь 1945-го союзники доставили в СССР 17,5 млн т различных грузов. Из них дошли до места назначения 16,6 млн т (остальные товары были утеряны при потоплении судов).

СССР получил от союзников более 11 тыс. самолетов, около 12 тыс.танков, 13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. грузовиков «Студебекер».

Кредит в рамках ленд-лиза для СССР был беспроцентным, а военная техника и различные материалы, уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не подлежали оплате. Однако полностью или частично необходимо было профинансировать имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования в гражданских целях.

«Оружие победы» и «спаситель России»

Американский историк Альберт Уикс (Albert L.Weeks) в своей работе о ленд-лизе прямо называет программу США «спасителем России» и приводит такие цифры: свыше 92,7% железнодорожного оборудования в СССР в военное время было произведено при помощи ленд-лиза — в частности, 1911 локомотивов и 11,2 тыс. вагонов. Он же пишет, что более трети всех грузовиков в СССР были поставлены по ленд-лизу, это были американские «Додж WC» и «Студебекер».

С такой оценкой не согласен научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, «безнравственно» говорить о том, что СССР не смог бы победить без участия США.

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— Реальные документы показывают, что до Сталинградской битвы количество поставок по ленд-лизу было минимальным, фактически не составляло более 4% от общего производства вооружений. По артиллерии и стрелковым орудиям ленд-лиз не достигал и 1%. Основной грузопоток по этой программе начался только после Сталинграда 1943−1944, то есть когда в войне случился перелом. Главный же вопрос к союзникам — почему американцы тянули с открытием второго фронта в Европе. Молотов летал в Лондон в июне 1942 года, ему тогда уже обещали открыть фронт как можно скорее, но в реальности не открывали до июня 1944 года. За это время на советско-германском фронте погибло более 5 млн человек, — уточнил историк.

Историк РВИО Никита Буранов отмечает: помощь союзников правда была существенной, но говорить, что она была критической в разгроме Гитлера, нельзя.

— Следует опираться на заявления военных чиновников того времени. Например, Микоян (Анастас Микоян, председатель комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной армии. — «Известия») говорил: американцы поставили нашу армию на хорошие колеса, но мы победили бы и без них. Да, возможно, дольше воевали бы, но победили бы, — напомнил эксперт «Известиям».

Он пояснил, что в некоторых позициях помощь США действительно была существенной, но это далеко не танки или самолеты, а паровозы, ботинки, листовой алюминий, порох, продовольствие. Поскольку львиная доля производства этих материалов осталась на оккупированных территориях, оперативно развернуть запасное производство было невозможно, подчеркнул историк.

Раздача продуктовых наборов, полученных по ленд-лизу в Москве | Источник: РИА "Новости"

— Ключевые сражения под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва — всё это было добыто нашим оружием, нашей техникой, практически без помощи союзников. Не случайно наши военные называли американскую тушенку вторым фронтом — мол, это всё, на что американцы и способны, — резюмировал Никита Буранов.

Эксперт также заявил, что помощь СССР оказывала и Канада — по договору с Великобританией Оттава поставляла в Советский союз бронетанковую технику и сырье, а также листовой алюминий, электронику, медные катушки.

Расплата и преувеличения

Михаил Мягков отметил, что союзники вели строгий расчет поставок. Например, задокументировано: в СССР союзники отправили 257 723 498 пуговиц. И после войны пришлось вернуть все неповрежденные товары. «Ленд-лиз не был бесплатным, от СССР потребовали вернуть деньги за технику, которая осталась», — подчеркнул историк.

— Ленд-лиз прекратил свое действие в августе 1945 года. Странам Европы США простили ленд-лиз, всем списали, а от СССР потребовали вернуть. Сумма долга варьировалась, и переговоры о выплатах шли вплоть до начала XXI века. Только в 2006 году Россия выплатила весь долг (порядка $700 млн) по ленд-лизу, — пояснил научный руководитель РВИО.

Сумма долга изначально составляла $2,6 млрд (в ценах 1945 года, по нынешнему курсу — $38,2 млрд). Позже ее снизили до $1,3 млрд с 2,3% годовых. В 1972-м СССР и США утвердили сумму долга в $722 млн, Москва обязалась его выплатить до 2001 года. Но платежи продолжались лишь до 1974 года — после поправки Джексона-Веника, ограничивающей торговлю СССР, Москва в качестве протеста прекратила транши. На тот момент по долговым обязательствам было перечислено лишь $48 млн.

Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ «Стюарт», поставляемыми по ленд-лизу, направляется в район высадки морского десанта Станичка – Южная Озерейка. 1943 год | Источник: РИА "Новости"

С перестройкой переговоры о долге возобновились. В 1990-м СССР обязался выплатить оставшиеся $674 млн до 2030 года. В 1991 году, после распада Союза, все долги перешли к России, и задолженность по ленд-лизу разделили между участниками Парижского клуба (свыше 20 стран).

Сейчас роль ленд-лиза на Западе представляют как решающую, это часть американского видения и политики, которая не подкрепляется фактами, констатировал Михаил Мягков.

В то же время СССР также поставлял союзникам ценное сырье: с 1941 по 1945 год страна отправила в США и Великобританию 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т марганцевой руды, платину, золото, строевой лес. Цифры не учитывают и разведданные, которыми делился СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции.

Пример для настоящего

Сотрудничество нашей страны с Великобританией в годы Второй мировой войны стало одним из значимых факторов, позволивших добиться победы над нацизмом, заявили «Известиям» в посольстве России в Лондоне.

— Речь идет о показательном примере объединения непримиримых, казалось бы, идеологических противников перед лицом общей опасности. Это стало возможным в том числе и потому, что в британском руководстве возобладал здоровый прагматизм и было принято стратегически верное решение отойти от доктринальных антисоветских установок, — уточнили в диппредставительстве.

Там отметили, что сейчас мир также переживает непростой период, негативные последствия пандемии в социально-экономической области эксперты сравнивают с показателями военного времени.

— Однако то, что мы наблюдаем сейчас в двусторонних отношениях с Великобританией, — раскручивание санкционной спирали, агрессивная риторика и другое — отнюдь не способствует формированию условий для конструктивного взаимодействия. За упорством, достойным иного применения, с которым британская сторона стремится свести на нет двусторонние политические связи на высшем и высоком уровнях, наблюдаем с большим сожалением. Мы этот выбор категорически не разделяем, однако далеко не всегда нам удается убедить партнеров в пагубности этого пути, — пояснили в посольстве.

Грузовые автомобили «Студебекер», приготовленные для отправки на фронт. Резерв Ставки Верховного главнокомандования. Район г. Можайска. 1944 год | Источник: РИА "Новости"

Там, однако, подчеркнули, что есть и отдельные позитивные примеры сотрудничества с Великобританией, в частности, контакты по линии МИДа, которые позволили в прошлом году оперативно организовать вывозные рейсы из обеих стран.

— Впрочем, закрывать дверь для диалога мы не намерены. Исходим из того, что в нынешней непростой международной повестке дня необходимость и возможности для него появляются регулярно — была бы политическая воля. Но мы за то, чтобы это был взаимоуважительный диалог с учетом интересов обеих сторон, — резюмировали в посольстве России.

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Сейчас представить сотрудничество России и США в том объеме, который был в годы Второй мировой, практически невозможно из-за мощного антироссийского лобби в Штатах, пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Это лобби, по его словам, состоит прежде всего из военно-промышленного комплекса, заинтересованного в наличии врага, без которого было бы трудно оправдывать огромные оборонные бюджеты.

В Америке информацию о роли СССР в разгроме нацистской Германии найти можно, продолжает эксперт, но для этого нужно сильно постараться, так как ни в школьных учебниках, ни в СМИ об этом стараются не упоминать.

— Основную заслугу США приписывают себе, немного разделяя лавры с Великобританией. Это в лучшем случае, а в худшем СССР и даже Россию обвиняют чуть ли не в развязывании Второй мировой войны, — посетовал Эдуард Лозанский.

Бывший военный атташе США в России (2012−2014 годы), бригадный генерал в отставке Питер Звак в беседе с «Известиями» заявил, что России и Соединенным Штатам потребуется время, чтобы работать вместе над вызовами современности, как в период Второй мировой, и путь этот будет нелегким. Однако, по его мнению, две державы обязаны это сделать.

В основе нынешних отношений Москвы и Вашингтона лежат огромное недоверие, а также непонимание основных интересов и внутреннего восприятия угроз, которые движут обеими нациями и населением двух стран, отметил военный эксперт.

Подразделение кавалерии и танковая часть Юго-Западного фронта на американских танках «Шерман», поставленных по ленд-лизу | Источник: РИА "Новости"

— Как и во время холодной войны, потребуется немало хорошо проработанных и реализованных совместных инициатив, чтобы возродить дух взаимодействия по сложным, порой неразрешимым, проблемам. Но тот факт, что российские космонавты и американские астронавты вместе работают в космосе, где доверие сводится к фундаментальным потребностям, вселяет определенный оптимизм в будущее двусторонних отношений, — подчеркнул Питер Звак.

В США люди, которые читали о Второй мировой войне или пережили ее, очень хорошо знают о встрече американских и советских войск на Эльбе, пояснил «Известиям» бригадный генерал США в отставке Кевин Райан.

— Они понимают ее как символ окончания Второй мировой войны и не преуменьшают его значения для победы над Германией. Но действительно, встреча на Эльбе гораздо лучше известна и вспоминается в России, чем в США. Это верно в целом по отношению ко всей войне, — признал он.

Способность СССР и США отложить в сторону разногласия и проблемы, чтобы сотрудничать во время Второй мировой войны, была жизненно важна для победы над общим врагом. Сегодня вопрос заключается в том, решатся ли США и Россия вновь сотрудничать для достижения своих целей.

В Госдепе США не смогли предоставить комментарий на эту тему «Известиям». Не ответили также в МИД Великобритании и посольстве Канады.

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