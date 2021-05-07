7 мая, источник: Известия
Долг победы: как США и СССР сотрудничали в годы Второй мировой
Советский Союз победил бы и без
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В этом году исполняется 80 лет с начала сотрудничества США и СССР в рамках программы
На фоне последнего резкого похолодания в отношениях России и США, взаимного обмена санкциями и высылки дипломатов особое символическое значение обретает 25 апреля — День встречи союзников на Эльбе. Тогда, 76 лет назад, в апреле 1945 года в Торгау американские и советские военные сомкнули линии Западного и Восточного фронтов, обозначив наивысшую точку двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона.
А сотрудничество это началось в рамках программы
Закон о
По данным
Грузы доставлялись в Советский Союз тремя путями: арктическим конвоем из Великобритании до Мурманска и Архангельска (по нему пришло 22,6% грузов), по АлСибу — специальному маршруту между Аляской и Сибирью (товары пприбывали в порты Владивостока,
Третий путь — через Иран (23,8%). В стране, оккупированной СССР и Великобританией, были созданы два завода, где собирались студебекеры. Затем они отправлялись из Ирана в Азербайджан и дальше на фронт. Чтобы упростить доставку, Москва и Лондон построили в Иране шоссейные и железные дороги, которые используются до сих пор, рассказали в РВИО.
СССР получил от союзников более 11 тыс. самолетов, около 12 тыс.танков, 13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. грузовиков «Студебекер».
Кредит в рамках
Американский историк Альберт Уикс (Albert L.Weeks) в своей работе о
С такой оценкой не согласен научный директор Российского
— Реальные документы показывают, что до Сталинградской битвы количество поставок по
Историк РВИО Никита Буранов отмечает: помощь союзников правда была существенной, но говорить, что она была критической в разгроме Гитлера, нельзя.
— Следует опираться на заявления военных чиновников того времени. Например, Микоян (Анастас Микоян, председатель комитета
Он пояснил, что в некоторых позициях помощь США действительно была существенной, но это далеко не танки или самолеты, а паровозы, ботинки, листовой алюминий, порох, продовольствие. Поскольку львиная доля производства этих материалов осталась на оккупированных территориях, оперативно развернуть запасное производство было невозможно, подчеркнул историк.
— Ключевые сражения под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва — всё это было добыто нашим оружием, нашей техникой, практически без помощи союзников. Не случайно наши военные называли американскую тушенку вторым фронтом — мол, это всё, на что американцы и способны, — резюмировал Никита Буранов.
Эксперт также заявил, что помощь СССР оказывала и Канада — по договору с Великобританией Оттава поставляла в Советский союз бронетанковую технику и сырье, а также листовой алюминий, электронику, медные катушки.
Михаил Мягков отметил, что союзники вели строгий расчет поставок. Например, задокументировано: в СССР союзники отправили 257 723 498 пуговиц. И после войны пришлось вернуть все неповрежденные товары. «Ленд-лиз не был бесплатным, от СССР потребовали вернуть деньги за технику, которая осталась», — подчеркнул историк.
—
Сумма долга изначально составляла $2,6 млрд (в ценах 1945 года, по нынешнему курсу — $38,2 млрд). Позже ее снизили до $1,3 млрд с 2,3% годовых. В 1972-м СССР и США утвердили сумму долга в $722 млн, Москва обязалась его выплатить до 2001 года. Но платежи продолжались лишь до 1974 года — после поправки
С перестройкой переговоры о долге возобновились. В 1990-м СССР обязался выплатить оставшиеся $674 млн до 2030 года. В 1991 году, после распада Союза, все долги перешли к России, и задолженность по
Сейчас роль
В то же время СССР также поставлял союзникам ценное сырье: с 1941 по 1945 год страна отправила в США и Великобританию 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т марганцевой руды, платину, золото, строевой лес. Цифры не учитывают и разведданные, которыми делился СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции.
Сотрудничество нашей страны с Великобританией в годы Второй мировой войны стало одним из значимых факторов, позволивших добиться победы над нацизмом, заявили «Известиям» в посольстве России в Лондоне.
— Речь идет о показательном примере объединения непримиримых, казалось бы, идеологических противников перед лицом общей опасности. Это стало возможным в том числе и потому, что в британском руководстве возобладал здоровый прагматизм и было принято стратегически верное решение отойти от доктринальных антисоветских установок, — уточнили в диппредставительстве.
— Однако то, что мы наблюдаем сейчас в двусторонних отношениях с Великобританией, — раскручивание санкционной спирали, агрессивная риторика и другое — отнюдь не способствует формированию условий для конструктивного взаимодействия. За упорством, достойным иного применения, с которым британская сторона стремится свести на нет двусторонние политические связи на высшем и высоком уровнях, наблюдаем с большим сожалением. Мы этот выбор категорически не разделяем, однако далеко не всегда нам удается убедить партнеров в пагубности этого пути, — пояснили в посольстве.
Там, однако, подчеркнули, что есть и отдельные позитивные примеры сотрудничества с Великобританией, в частности, контакты по линии МИДа, которые позволили в прошлом году оперативно организовать вывозные рейсы из обеих стран.
— Впрочем, закрывать дверь для диалога мы не намерены. Исходим из того, что в нынешней непростой международной повестке дня необходимость и возможности для него появляются регулярно — была бы политическая воля. Но мы за то, чтобы это был взаимоуважительный диалог с учетом интересов обеих сторон, — резюмировали в посольстве России.
Сейчас представить сотрудничество России и США в том объеме, который был в годы Второй мировой, практически невозможно
Это лобби, по его словам, состоит прежде всего из
В Америке информацию о роли СССР в разгроме нацистской Германии найти можно, продолжает эксперт, но для этого нужно сильно постараться, так как ни в школьных учебниках, ни в СМИ об этом стараются не упоминать.
— Основную заслугу США приписывают себе, немного разделяя лавры с Великобританией. Это в лучшем случае, а в худшем СССР и даже Россию обвиняют чуть ли не в развязывании Второй мировой войны, — посетовал Эдуард Лозанский.
Бывший военный атташе США в России (2012−2014 годы), бригадный генерал в отставке Питер Звак в беседе с «Известиями» заявил, что России и Соединенным Штатам потребуется время, чтобы работать вместе над вызовами современности, как в период Второй мировой, и путь этот будет нелегким. Однако, по его мнению, две державы обязаны это сделать.
В основе нынешних отношений Москвы и Вашингтона лежат огромное недоверие, а также непонимание основных интересов и внутреннего восприятия угроз, которые движут обеими нациями и населением двух стран, отметил военный эксперт.
— Как и во время холодной войны, потребуется немало хорошо проработанных и реализованных совместных инициатив, чтобы возродить дух взаимодействия по сложным, порой неразрешимым, проблемам. Но тот факт, что российские космонавты и американские астронавты вместе работают в космосе, где доверие сводится к фундаментальным потребностям, вселяет определенный оптимизм в будущее двусторонних отношений, — подчеркнул Питер Звак.
В США люди, которые читали о Второй мировой войне или пережили ее, очень хорошо знают о встрече американских и советских войск на Эльбе, пояснил «Известиям» бригадный генерал США в отставке Кевин Райан.
— Они понимают ее как символ окончания Второй мировой войны и не преуменьшают его значения для победы над Германией. Но действительно, встреча на Эльбе гораздо лучше известна и вспоминается в России, чем в США. Это верно в целом по отношению ко всей войне, — признал он.
Способность СССР и США отложить в сторону разногласия и проблемы, чтобы сотрудничать во время Второй мировой войны, была жизненно важна для победы над общим врагом. Сегодня вопрос заключается в том, решатся ли США и Россия вновь сотрудничать для достижения своих целей.
В Госдепе США не смогли предоставить комментарий на эту тему «Известиям». Не ответили также в МИД Великобритании и посольстве Канады.