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01:05 (мск), источник: Известия

Апарт-момент: россиян стали обманывать через сервисы бронирования

Мнимые представители отелей и апартаментов на Booking.com направляют пользователям фейковые ссылки.

Источник: AP 2021

В майские праздники зафиксирована новая схема обмана россиян через сервис бронирований Booking.com. Желающие арендовать жилье или снять номер в отеле получают фейковую ссылку для оплаты бронирования, по которой мошенники переводят деньги на собственный счет и получают в распоряжение платежную информацию, узнали «Известия».

В самом агрегаторе объектов размещения уверили, что круглосуточно мониторят подозрительную активность на портале. В Центробанке изданию сообщили, что это может быть частным случаем фишинга: для доступа к чужому банковскому счету мошенники создают сайт, который выглядит как интернет-магазин, платежный сервис или другой ресурс.

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По мере снятия ограничений на передвижение схема обмана с фейковыми реквизитами для трансакции мигрировала от сервисов объявлений к сайтам для бронирования отелей и апартаментов, констатировали опрошенные «Известиями» эксперты.

Бронирование без брони

На Booking.com 4 мая появились объявления о сдаче в аренду сразу нескольких квартир в центре Москвы по сниженной цене, рассказала «Известиям» жительница столицы Вероника. Она оперативно связалась с представителем объекта размещения через сайт сервиса и по WhatsApp. Для завершения бронирования от пользователя потребовали предоплату, которую можно провести после перехода по платежной ссылке. Ее направили девушке и в форме связи на сайте Booking.com, и в мессенджере, и в SMS от имени сервиса.

Страница оплаты копировала официальный сайт ресурса, а адрес ссылки начинался с https, что обычно означает защищенное соединение, сообщила Вероника. Однако после введения всех данных карты, в том числе CVC, а также кода из SMS, 34 тыс. рублей были списаны в адрес физлица в другом банке. Кроме того, за операцию пришлось заплатить комиссию — 1,8 тыс. рублей.

— Через пару часов после «оплаты» мошенники говорят, что произошел какой-то глюк на Booking.com, у них уведомление о возврате. Поэтому нужно заполнить форму на «возврат средств» с данными карты и SMS-кодом, тогда деньги вернутся. Хотя, конечно, если проделать всю эту операцию, средства просто спишутся еще раз, — полагает Вероника.

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Представитель Booking.com уверил «Известия», что сервис проводит серию процедур, предусмотренных для проверки объектов размещения до того, как они получат разрешение быть представленными на платформе. Помимо этого, специальная команда круглосуточно мониторит и блокирует подозрительные активности на сайте.

Осуществление бронирования на стороннем сайте, проведение оплаты за пределами платформы, а также внесение платежей, которые не совпадают с тем, что указано в подтверждении от объекта, — всё это не соответствует политике конфиденциальности сервиса, заявили в Booking.com, добавив, что в таких случаях лучше связаться со службой поддержки ресурса.

Злоумышленники всегда оперативно отрабатывали новостную повестку и неожиданные длинные майские праздники при существенном ограничении на отдых за границей породили подобную схему мошенничества, пояснил руководитель службы информационной безопасности «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин. Он напомнил, что это вариация старой атаки с поддельными сайтами театров и концертных залов, когда клиент думает, что покупает билеты через традиционный интернет-эквайринг, но по факту проводятся переводы с карты одного физлица на карту другого.

— При возросшем интересе граждан к поездкам на длинные майские подобные атаки могли быть весьма результативными. Чтобы уберечься от них, рекомендуем проявлять бдительность, проверять информацию о выбранных гостиницах на независимых ресурсах и никогда не вводить реквизиты карты на сайтах, в легитимности которых вы не уверены, — рекомендовал Иван Шубин.

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Номер с обманом

Эксперты банка «Ренессанс Кредит», занимающиеся кибербезопасностью, подтвердили «Известиям», что в мае зафиксированы случаи мошенничества с оплатой бронирования по фишинговой ссылке, однако клиенты кредитной организации с ней непосредственно не сталкивались. В Ак Барс Банке подобных случаев обмана не фиксировали. В других крупнейших финансовых организациях оперативно не ответили на запросы.

Схема с фейковыми сайтами для оплаты чего-либо в интернете остается актуальной: преступники создают поддельный портал, внешне очень похожий на настоящий, при этом стоимость услуг или товаров может быть существенно ниже рыночной, отметил директор по коммуникации Infosecurity a Softline company Александр Дворянский. Он отметил, что зачастую мошенники призывают к мгновенным действиям: «в выбранном вами отеле осталось всего два номера», «через 1,5 часа акция завершится» и т. д.

— Цель злоумышленников в этом случае — вынудить пользователя принять быстрое, импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию. Если пользователь произвел оплату на подобном сайте, денежные средства уходят на счета мошенников, а данные платежной карты становятся доступны для преступников и могут быть использованы ими далее. Например, для платежей с чужой карты на тех сайтах, где не требуется дополнительное подтверждение кодом из SMS, — разъяснил Александр Дворянский.

По его словам, обычно в адресе поддельного сайта присутствуют дополнительные значения, а оригинальные символы могут заменяться на похожие: например, буква О может указываться как 0 (ноль), в какой-то части ссылки может быть добавлена цифра 1 или различные приставки, такие как info, org, me.

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Обычно мошенники вынуждают клиентов продолжить коммуникацию на сторонних ресурсах, например в мессенджерах, где и направляется фишинговая ссылка на оплату — таким образом обходится система безопасности сервиса, подчеркнула контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Она добавила, что по такой схеме нередко обманывают на сайтах с досками объявлений.

В ответ на запрос «Известий» о мошенничестве на сайте Booking.com в Банке России сообщили, что это частный случай фишинга: для доступа к чужому банковскому счету мошенники создают сайт, который выглядит как интернет-магазин, платежный сервис, банк или другой ресурс. Внешний вид подделки, как правило, копирует реально существующий портал, а адрес на первый взгляд похож, добавили в ЦБ.

На мошенническом ресурсе человека, как правило, просят ввести данные банковской карты, в том числе PIN- и трехзначный код с обратной стороны карты, а также код подтверждения операции из SMS — таким образом мошенники получают возможность совершать несанкционированные операции, разъяснили в регуляторе.

В Центробанке подчеркнули: если для совершения покупки или брони вас просят перейти по какой-то ссылке и ввести данные карты — это повод насторожиться и прекратить общение с собеседником.

В МВД оперативно не ответили на запрос «Известий» о схеме мошенничества на сайте Booking.com.

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