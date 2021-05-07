NYT сообщила о возможном загрязнении 70 млн доз вакцины J&J

Ранее на заводе в Балтиморе во время производства перепутали ингредиенты двух антиковидых вакцин, вследствие чего оказались испорчены 15 млн доз препарата Johnson & Johnson.
Как отмечает правительственный источник издания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с испорченной. Теперь регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 млн доз Johnson & Johnson, произведенных на этом предприятии.
23 апреля совет экспертов при медицинском регуляторе США рекомендовал возобновить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции препаратом компании Jonson & Jonson. Эксперты указали, что при возобновлении использования вакцины следует добавить предупреждение о риске редких, но серьезных тромбозов.
При этом опрос, результаты которого были опубликованы 26 апреля, показал, что менее половины опрошенных жителей США сочли вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson относительно безопасной.
Ранее, 9 апреля, в США три центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Jonson & Jonson, расположенные в штате Северная Каролина, были временно закрыты в связи с выявлением побочных эффектов у 26 человек после использования вакцины. Четыре человека после применения препарата были госпитализированы в больницы для дальнейшего обследования. Центры США по контролю и профилактике заболеваний охарактеризовали обморочную реакцию как не самый редкий эффект после вакцинации.
До этого, 17 марта, стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации рекомендовала тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson, в том числе в виде аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.