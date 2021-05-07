Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 маяЦеремония открытия Московского университета, утверждение герба Санкт-Петербурга и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
06:45 (мск), источник: Известия

NYT сообщила о возможном загрязнении 70 млн доз вакцины J&J

Возможное загрязнение вакцины от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson может стать основанием для выбраковки порядка 70 млн доз препарата. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Ранее на заводе в Балтиморе во время производства перепутали ингредиенты двух антиковидых вакцин, вследствие чего оказались испорчены 15 млн доз препарата Johnson & Johnson.

Как отмечает правительственный источник издания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с испорченной. Теперь регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 млн доз Johnson & Johnson, произведенных на этом предприятии.

По данным издания, общее количество подозрительных доз препарата, прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от 6 до 9 млн.

23 апреля совет экспертов при медицинском регуляторе США рекомендовал возобновить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции препаратом компании Jonson & Jonson. Эксперты указали, что при возобновлении использования вакцины следует добавить предупреждение о риске редких, но серьезных тромбозов.

При этом опрос, результаты которого были опубликованы 26 апреля, показал, что менее половины опрошенных жителей США сочли вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson относительно безопасной.

Читайте также
Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19

Ранее, 9 апреля, в США три центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Jonson & Jonson, расположенные в штате Северная Каролина, были временно закрыты в связи с выявлением побочных эффектов у 26 человек после использования вакцины. Четыре человека после применения препарата были госпитализированы в больницы для дальнейшего обследования. Центры США по контролю и профилактике заболеваний охарактеризовали обморочную реакцию как не самый редкий эффект после вакцинации.

До этого, 17 марта, стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации рекомендовала тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson, в том числе в виде аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Апарт-момент: россиян стали обманывать через сервисы бронирования
Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
В МИД Румынии заявили о превращении Черного моря в «озеро» НАТО
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома
Последствия бури в Москве показали на фото
Россиян предупредили об обмане через сервисы бронирования
Меркель поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины
Здоровье
Как понять, что вам пора обратиться к сексологу? Клинический психолог и сексолог Анастасия Ливанова дает рекомендации для всех, независимо от пола.
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
8 удивительных фактов о малышах в утробе До рождения у нас всё «не как у людей». Листайте галерею!
Леди
Волочкова показала провокационное фото с тайным возлюбленным Балерина также сделала неожиданное признание
Новости партнеров
Алабай против волка. Как собака расправилась с хищниками
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Власти подготовили сюрпризы пенсионерам, привившимся от ковида
Отдай долг своей стране - пройди опрос. Меньшее, что ты можешь сделать
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь