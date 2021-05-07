Минздрав исключил препарат против малярии из рекомендаций по коронавирусу

Минздрав России опубликовал новую версию рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ведомстве, обновленные рекомендации были подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики». Разработкой каждой версии занималась рабочая группа из более чем 100 российских экспертов различных специальностей.
В раздел по профилактике коронавируса включили последние зарегистрированные российские вакцины «КовиВак» Центра Чумакова и «Спутник Лайт». Согласно новой версии документа, из списка препаратов, которые можно назначать при лечении коронавирусной инфекции, исключен противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин».
В Минздраве ранее указывали, что результаты большого количества опубликованных за рубежом исследований и отечественный опыт указывают на возможность эффективного применения препарата в низких дозах. При этом в ведомстве признавали, что механизм действия препарата изучен не до конца, а ВОЗ прекратила его тестирование, не доказав эффективность.
Как отмечали в министерстве, «Гидроксихлорохин» может принести пользу при назначении в первые дни заболевания пациентов с легкой и среднетяжелой формой, однако при тяжелой форме он обычно оказывается неэффективным. Решение вопроса о его назначении врач должен принимать индивидуально на основе соотнесения пользы и риска для конкретного пациента, указывал Минздрав.
В конце апреля главный главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов анонсировал обновление рекомендаций по лечению коронавируса. Он пояснял, что изменения в список рекомендуемых препаратов для лечения пациентов с COVID-19 вносятся по результатам согласования с членами рабочей группы.
Перспективные и хорошо изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие относительно невысокую эффективность, исключаются, отмечал Чуланов.