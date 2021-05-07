Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 маяЦеремония открытия Московского университета, утверждение герба Санкт-Петербурга и другие события
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
09:41 (мск), источник: РБК

Минздрав исключил препарат против малярии из рекомендаций по коронавирусу

Минздрав исключил из рекомендаций противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин», который ВОЗ прекратила испытывать как лекарство против COVID-19 еще прошлым летом. При этом в документ включены вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Минздрав России опубликовал новую версию рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, обновленные рекомендации были подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики». Разработкой каждой версии занималась рабочая группа из более чем 100 российских экспертов различных специальностей.

Читайте также
Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

В раздел по профилактике коронавируса включили последние зарегистрированные российские вакцины «КовиВак» Центра Чумакова и «Спутник Лайт». Согласно новой версии документа, из списка препаратов, которые можно назначать при лечении коронавирусной инфекции, исключен противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин».

В Минздраве ранее указывали, что результаты большого количества опубликованных за рубежом исследований и отечественный опыт указывают на возможность эффективного применения препарата в низких дозах. При этом в ведомстве признавали, что механизм действия препарата изучен не до конца, а ВОЗ прекратила его тестирование, не доказав эффективность.

Как отмечали в министерстве, «Гидроксихлорохин» может принести пользу при назначении в первые дни заболевания пациентов с легкой и среднетяжелой формой, однако при тяжелой форме он обычно оказывается неэффективным. Решение вопроса о его назначении врач должен принимать индивидуально на основе соотнесения пользы и риска для конкретного пациента, указывал Минздрав.

В конце апреля главный главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов анонсировал обновление рекомендаций по лечению коронавируса. Он пояснял, что изменения в список рекомендуемых препаратов для лечения пациентов с COVID-19 вносятся по результатам согласования с членами рабочей группы.

Перспективные и хорошо изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие относительно невысокую эффективность, исключаются, отмечал Чуланов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Суд принял к производству иск Навального к Пескову
Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
В МИД Румынии заявили о превращении Черного моря в «озеро» НАТО
Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021 по хоккею
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома
СМИ сообщили о возможном загрязнении 70 млн доз вакцины J&J
Россиян предупредили об обмане через сервисы бронирования
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Кино
Затаив дыхание: 35 будоражащих триллеров, которые вы не видели Опасные соблазны, незваные гости, напряженные расследования и немного мистики — зарядитесь чистым саспенсом и адреналином за просмотром этих любопытных триллеров последних лет
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Вот ради кого Козловский оставил жену и дочь
Идеальный муж Елизаветы Боярской
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь