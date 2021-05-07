11:11 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 8 386 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число заболевших в стране — 4 863 514.
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 386, до 4 863 514. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Выписались после выздоровления за сутки 8 022. Всего уже выздоровели 4 480 360 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 846, до 1 110 795.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 2 114 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей