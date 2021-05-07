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11:11 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 386 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в стране — 4 863 514.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 386, до 4 863 514. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

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Выписались после выздоровления за сутки 8 022. Всего уже выздоровели 4 480 360 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 376 против 351 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 622 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,32%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 846, до 1 110 795.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 2 114 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 722, следует из сообщения штаба.

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