12:09 (мск), источник: Известия
Путин отметил значимость деятельности движения «Волонтеры Победы»
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов всероссийского конкурса «Послы Победы». Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В своем послании российский лидер обратился к представителям общественного движения «Волонтеры Победы», отметив высокую значимость их деятельности.
«Вы посвятили себя большому и очень нужному делу: участвуете в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, воплощаете в жизнь множество интересных просветительских, патриотических проектов, поддерживаете ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании», — говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что подобные инициативы заслуживают самого глубокого признания. Он также пожелал движению «Волонтеры Победы» развития и привлечения новых единомышленников.
Ранее 27 апреля стало известно, что 15 млн деревьев в России и за рубежом высадили участники международной акции «Сад памяти», организаторами которой выступают «Волонтеры Победы». Акция стартовала 18 марта и продлится до 22 июня, финишируя в Бресте. За это время участники планируют высадить 27 млн деревьев, увековечив подвиг каждого из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
В конце октября 2020 года Путин поздравил участников всероссийского движения «Волонтеры Победы» с пятилетием со дня создания. Он отметил важность развития проекта, его наполняемость новыми инициативами и делами, а также объединение неравнодушных людей — как в России, так и за ее пределами.
Инициатива создания движения «Волонтеры Победы» была поддержана Путиным в 2015 году по итогам реализации федерального проекта «Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
В рамках движения «Волонтеры Победы» был организована всероссийская кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе конкурса «Послы Победы» были выбраны лучшие волонтеры, получившие возможность выступить 9 Мая в качестве соорганизатора парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве. С 5 по 11 мая «Послы Победы» со всех регионов России соберутся вместе, чтобы организовать День Великой Победы.