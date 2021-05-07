16:08 (мск), источник: ТАСС
«Поезд Победы» после майских праздников отправится на Дальний Восток
В вагонах поезда создали интерактивную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны.
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Поезд Победы», в вагонах которого разместили интерактивную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, после майских праздников отправится в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
«После майских праздников [поезд] поедет в сторону Урала, Сибири и Дальнего Востока», — сказал он.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поезд является «прививкой Победы для молодежи». «В вагонах ребятам удалось уместить все: и горечь, и потери, и саму Победу», — добавил он.
«Таких проектов должно быть больше, и ребята [создатели проекта] молодцы. У меня, во Пскове, этот поезд уже был, и сотни, тысячи ребят, родителей его посетили. Сейчас поезд продолжит свое движение до Дальнего Востока. Такая прививка памяти нам крайне необходима именно сейчас», — уточнил Турчак.