Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
14:46 (мск), источник: Известия

Лера Кудрявцева призналась, что муж перестал называть ее сексуальной

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее муж хоккеист Игорь Макаров перестал называть ее сексуальной. Подробности личной жизни звезда выдала в YouTube-шоу Comment Out.

Источник: РИА "Новости"

На съемках видео ведущий Владимир Маркони узнал, часто ли Кудрявцевой приходится слышать подобные комплименты, на что она ответила отрицательно.

Новость
Бузова рассказала о своем состоянии после операции

«Я замужем давно — муж перестал мне это говорить. Нет, не часто», — уточнила Кудрявцева.

Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который на 16 лет младше ее, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.

В марте телеведущая попала в реанимацию. Как рассказывала Кудрявцева, в больницу ее увезли прямо со съемок. На опубликованном в Instagram Stories видео телеведущая лежала на больничной койке, а к ее руке была подведена капельница.

До этого, в начале января, Кудрявцева заболела коронавирусом. После этого телеведущая сообщила поклонникам, что при падении получила перелом крестца.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Апарт-момент: россиян стали обманывать через сервисы бронирования
Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Независимым АЗС будут продавать бензин по рыночным ценам
Сын легенды «Ливерпуля» близок к переходу в стан «Эвертона»
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Лукашенко: Белоруссия изобрела собственную вакцину от COVID-19
В Мексике над водохранилищем «всплыл» 200-летний храм (фото)
Собака президента Ирландии покорила пользователей Сети
Найдена мраморная голова первого римского императора
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Авто
Самые необычные автотовары с «АлиЭкспресс» От надувного гаража до обвеса для настоящего Lamborghini
Кино
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах Веселить людей — задача трудная и не всегда благодарная, но выйти из узнаваемого комедийного образа еще сложнее. Этим актерам блестяще удалось и первое, и второе — они доказали, что могут заставить зрителя как смеяться, так и плакать.
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл поделились новым фото наследника Арчи исполнилось два года
Леди
Бывший муж Пелагеи снова женится Хоккеист сделал предложение новой возлюбленной
Новости партнеров
ЕР добивается. В регионах собираются обновить общественный транспорт
Поручение президента. Социальные инициативы Единой России прошли одобрение
Единая Россия добивается обновления общественного транспорта в регионах
Найти работу - легче. Закон «Единой России» поможет трудоустроиться онлайн
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь