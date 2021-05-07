14:46 (мск), источник: Известия
Лера Кудрявцева призналась, что муж перестал называть ее сексуальной
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее муж хоккеист Игорь Макаров перестал называть ее сексуальной. Подробности личной жизни звезда выдала в
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На съемках видео ведущий Владимир Маркони узнал, часто ли Кудрявцевой приходится слышать подобные комплименты, на что она ответила отрицательно.
«Я замужем давно — муж перестал мне это говорить. Нет, не часто», — уточнила Кудрявцева.
Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который на 16 лет младше ее, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.
В марте телеведущая попала в реанимацию. Как рассказывала Кудрявцева, в больницу ее увезли прямо со съемок. На опубликованном в Instagram Stories видео телеведущая лежала на больничной койке, а к ее руке была подведена капельница.
До этого, в начале января, Кудрявцева заболела коронавирусом. После этого телеведущая сообщила поклонникам, что при падении получила перелом крестца.