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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Михаил Галустян призвал предпринимателей не завышать цены на отдых в Сочи

Актер Михаил Галустян попросил сочинских предпринимателей «не делать цены в два раза больше», чтобы не отпугнуть туристов.

Источник: РИА "Новости"

Шоумен выложил в социальной сети видео, в котором поздравил россиян с майскими праздниками и рассказал, что сейчас находится в Сочи, где первого мая стартовал курортный сезон. Галустян попросил не завышать стоимость отдыха в связи с наплывом туристов и «радушно» встречать гостей, поддерживая достойный уровень сервиса.

«Давайте не будем делать цены в два раза больше. Я вас очень прошу», — сказал Галустян.

Ранее в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия предупредили о том, что из-за высокого спроса ожидается не только подорожание номеров, но и нехватка отелей в целом.

Значительным наплывом туристов летом 2021 года решили воспользоваться крымские отели. Они начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены. Такая же тенденция наблюдается в Абхазии и Краснодарском крае.

Высокий спрос на отдых на отечественных курортах сподвиг предпринимателей существенно поднять цены на жилье. Некоторые из предложений бьют рекорды. В Сочи россиянам предложили арендовать виллу площадью 1200 квадратных метров по цене подержанного автомобиля — за 500 тысяч рублей в сутки.

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