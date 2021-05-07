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19:21 (мск), источник: m24.ru

Умер народный артист России Владимир Качан

Он скончался в возрасте 73 лет.

Источник: РИА "Новости"

Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

О похоронах и прощании в театре сообщат позже.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. Он учился в Рижской средней школе № 10, а после ее окончания в 1965 году поступил в Щукинское училище.

Артист стал известен благодаря таким фильмам, как «Петровка, 38» (1979), «Троцкий» (1993), «Несут меня кони» (1996), «Зависть богов» (2000), «Очарование зла» (2006).

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