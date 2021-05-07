Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — сказал собеседник агентства.
Лигачев — советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983−1990). Родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области).
С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985—1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР.
Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, — «Борис, ты не прав».