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22:35 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — сказал собеседник агентства.

Лигачев — советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983−1990). Родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области).

С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985—1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР.

Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, — «Борис, ты не прав».

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