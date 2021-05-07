ВОЗ одобрила китайскую вакцину

Sinopharm стала первой одобренной ВОЗ вакциной, которую производит не западная страна. Ранее организация дала зеленый свет препаратам компаний Pfizer, AstraZeneca/BioNTech, Johnson & Johnson и Moderna.
Тем не менее китайской вакциной уже привились несколько миллионов человек — как в Китае, так и в других странах. Ее применение разрешили правительства нескольких африканских, азиатских и латиноамериканских государств.
Об эффективности китайских вакцин данных не так много. Испытания другой китайской вакцины, Sinovac, в Бразилии показали эффективность примерно в 50,4%, что только на доли процента выше порога в 50%, необходимого для одобрения ВОЗ. В ходе испытания в Турции и Индонезии, впрочем, эффективность оказалась выше.
В отношении вакцины Sinovac ВОЗ, как ожидается, вынесет решение в ближайшие дни, а российский препарат «Спутник V» все еще в стадии оценки. Среди европейских стран контракты на импорт Sinovac подписали Турция и Украина.
Перед тем как одобрить вакцину, специалисты ВОЗ проинспектировали лаборатории, в которых она производится. Помимо прочего одобрение значит, что препарат можно будет применять в рамках механизма Covax, через который бедные страны получают вакцины бесплатно. В последние недели эта программа столкнулась с нехваткой вакцин из-за роста заражаемости в Индии, и китайский препарат должен помочь решить эту проблему.