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02:26 (мск), источник: Известия

Последний из «красных мамонтов»: умер советский политик Егор Лигачёв

Бывшему секретарю ЦК КПСС было 100 лет.

Источник: РИА "Новости"

Деревенский паренек, студент МАИ, муж дочери врага народа, партийный функционер с непростой, но в итоге более чем удачно сложившейся карьерой, один из тех людей, кто помог состояться Горбачёву и Ельцину — и позднее разошедшийся с обоими… Жизнь родившегося в 1920 году Егора Лигачёва была богата на события — часто противоречивые и не реже — судьбоносные для всей страны в период краха советской империи и зарождения обновленной России. 7 мая его не стало — одного из мастодонтов партийной системы, могущество которой нынешней молодежи непросто себе представить. О важнейших вехах в жизни бывшего секретаря ЦК КПСС — в материале «Известий».

В Москве 7 мая умер Егор Лигачёв — один из патриархов политической жизни страны советского периода. О кончине отметившего в прошлом году 100-летний юбилей бывшего секретаря ЦК КПСС сообщил Алексей Севостьянов, глава департамента информационной политики администрации Томской области — малой родины Лигачёва, который родился в деревне Дубинкино.

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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Безусловно, Егор Кузьмич был одним из ярких политиков советской эпохи. Человек прожил удивительно созидательную жизнь. Его главное качество — трудовой подвиг во имя тех, кто своим трудом и талантом определяет смысл жизни на земле. Ведь и сегодня академгородок в Новосибирске, а это была его идея, реализованная под его руководством, является украшением не только нашей науки, но и нашего будущего. Было создано 25 институтов мирового класса. Они сегодня известны на всей планете. Это школа талантливых математиков, ядерщиков, физиков, химиков. После Новосибирска Егор Кузьмич был направлен в Томск, руководил этой областью, где тоже сделал многое для того, чтобы местный университет был одним из лучших в стране. Затем он работал в ЦК партии, где занимался кадровой и организационной работой. Лично я видел, как он влиятельно решал многие вопросы. Когда столкнулась линия Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, Лигачёв первый поднялся в полный рост и сказал знаменитую фразу: “Борис, ты не прав”. Если бы тогда его линия и тех членов политбюро, которые занимали более трезвую и конструктивную политику, возобладала, лихих 90-х не было бы. Сейчас все об этом говорят как о воровском времени, по сути, они соглашаются с оценкой Лигачёва. Именно из-за этих лихих 90-х до сих пор лихорадит страну. Егор Кузьмич многое сделал как депутат Госдумы. Он помогал нам создавать союз компартии, который сегодня охватывает всё постсоветское пространство. Делился опытом. А в личном плане был удивительно скромный, непритязательный и одновременно очень энергичный человек. Всегда активно выступал перед молодежью. Ну, и прожить сто лет, сохранив душу, преданность трудовому народу и высоким идеалам социализма, — это заслуживает особого уважения».

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Жизнь уроженца советской провинции была непростой, но богатой на взлеты (впрочем, подчас за ними следовали и падения).

В 1943 году Лигачёв окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (ныне Московский авиационный институт — национальный исследовательский университет), в 1951 году — заочно Высшую партийную школу при Центральном комитете (ЦК) Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Почти сразу после вуза началась партийная карьера — сперва на комсомольском уровне. В 1948 году он стал первым секретарем Новосибирского обкома ВЛКСМ — но уже в августе 1949-го с треском был снят с должности: его идею формирования студенческих трудовых бригад с повышенной производительностью и соответствующей оплатой труда сочли проявлением троцкизма, а Лигачёва обвинили в попытке «оторвать молодежь от партии».

Он первый и единственный за всю историю ВКП (б)-КПСС член Политбюро ЦК, который преодолел 100-летний рубеж. Человек-эпоха. «Борис, ты не прав!» — вошло в историю. Активный участник антиалкогольной кампании. В Томске запомнился многими полезными для региона делами. В общем, личность противоречивая и безусловно историческая. Фигура значимая как символ. Принципиальный, как ни относись к его взглядам.
Константин Калачёв
глава Политической экспертной группы

Эта опала была не последней в политической карьере Лигачёва — но было и много взлетов, и плодотворной работы, результаты которой видны в Томской области до сих пор — он руководил регионом в 1965—1983 годах, будучи первым секретарем обкома.

Лихие восьмидесятые

Восьмидесятые оказались для Егора Кузьмича, молодого по меркам тех времен 60-летнего партийного функционера временем выхода с регионального уровня на общесоветский. Лигачёва заметил всесильный генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, и из Сибири он перебрался в Москву на пост заведующего отделом ЦК. Позднее сам Лигачёв говорил, что ехать в столицу не очень-то и хотел, и «только при новых руководителях — Андропове и Горбачевё» принял решение «участвовать в разработке и осуществлении нового курса партии».

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В апреле 1985 года Лигачёва избрали членом Политбюро ЦК КПСС. В течение трех лет он также является секретарем ЦК по организационно-партийной работе и идеологии, а по сути — вторым человеком в партии и стране в целом. Будучи одним из инициаторов перестройки, он активно поддерживает Горбачёва, ставшего генсеком.

Лигачёва считают и одним из ярых проводников печально известной антиалкогольной кампании — сам он, правда, позднее признавал, что подход оказался ошибочным: «Мы хотели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики».

Александр Ведрусов, политолог: «В массовом сознании Лигачёв, пожалуй, ассоциируется с антиалкогольной кампанией. Не самой удачной, к сожалению. Вместе с тем невозможно без уважения относиться к поколению, к которому принадлежит Егор Кузьмич. Ведь многими социально-экономическими успехами СССР обязан именно таким “консервативным” партийцам, как Лигачёв. Очень жаль, что к решающей политико-идеологической схватке на исходе XX века они оказались не готовы. И последствия их аппаратных ошибок оказались для страны катастрофическими. Да, Борис действительно оказался не прав, но выдвинул-то его на ведущую роль в ЦК в том числе и сам Лигачёв».

К 1988-му его отношения с Горбачёвым явно разладились, Лигачёва «задвигают» на должность председателя Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики. При этом в 1989 году он становится народным депутатом СССР.

К роли парламентария он вернется и через 10 лет после этого — в 1999—2003 годы. Лигачёв был депутатом Госдумы, оказавшись самым возрастным членом законодательного органа третьего созыва.

Лигачёв не боялся выступать с критикой старших товарищей — так порвал отношения с Горбачёвым, до этого критиковав ряд реформ, а в 2010 году проявил свою позицию во внутрипартийной работе, направив открытое письмо к лидеру своей партии — Зюганову с серьезными замечаниями.
Николай Калмыков
политолог

Лигачёва считают и инициатором переезда в 1985-м в Москву из Свердловска Бориса Ельцина. Правда, и этот тандем долго не просуществовал — на пленуме ЦК в октябре 1987-го Ельцин раскритиковал Лигачёва и других членов политбюро за недостаточные темпы перестройки. Впрочем, в ответ ему пришлось услышать тоже немало нелицеприятных вещей. Это не помешало Ельцину на 19-й партконференции в 1988 году снова ударить по высшей партийной номенклатуре — и получить в ответ ставшую крылатой фразу Лигачёва: «Борис, ты не прав!».

Точкой окончательного размежевания путей двух политиков стал августовский путч 1991-го — Ельцин выступил решительно против ГКЧП, а Лигачёёв заговорщиков поддержал (впрочем, сам он активного участия в попытке переворота не принимал).

«Между монастырем и субботником»

В 2000-х Лигачёв занимал значимые посты в партийных структурах коммунистического спектра. Несмотря на признание явных ошибок, совершенных советскими руководителями на протяжении 70 с лишним лет, Лигачёв продолжал верить в коммунистические идеалы — зачастую иллюзорные и недостижимые, как и многие идеалы в принципе.

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Дмитрий Орлов, глава Агентства политических и экономических коммуникаций: «Лигачёв — крупный политик, основавший в России политическую традицию “реального консерватизма” — консерватизма чиновничества и политического класса. Его “Борис, ты не прав!” было прежде всего стилистическим посланием — посланием, отражавшим точку зрения традиционно мысливших работников партийного и государственного аппарата. Многие политики и чиновники, близкие к Горбачёву, ушли в политическое небытие вместе с ним. Но не Лигачёв — он нашел свое место в КПРФ уже в эпоху конкурентной политики, поддерживал там консервативное начало и довольно долго оставался действующим игроком. Как бы то ни было, надеюсь, что светлая память о Егоре Кузьмиче как о представителе выдающегося поколения останется. В конце концов, и на его достижениях, и на его ошибках нам есть и еще долго будет чему поучиться».

Такой подход дал основания его идейному противнику, главному редактору одного из важнейших печатных СМИ периода перестройки — журнала «Огонек» — Виталию Коротичу написать: «Он был одной из опорных колонн системы, власть воспитала его старательнее других. В нем было много веры, но мир его был разукрашен узорчиками из догм. Для участия в заговорах Лигачёв был простоват, слишком порядочен и самоуверен. Его коммунизм был где-то посередине между русским монастырем и коммунистическим субботником. Он готов был завершить очередной пленум ЦК крестным ходом, но при этом свято верил в колхозы, в Маркса с Лениным. От этой своей путаной веры Лигачёв не отступал никогда. Этакий красный мамонт, вышедший из вырубленной тайги».

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