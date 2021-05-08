Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 маяДень памяти и примирения, изобретение кока-колы, перенос столицы в Санкт-Петербург и другие исторические события этого дня
Фоторепортажи
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
10Животные Чернобыля
11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки снова выявили более 8 тыс. заразившихся COVID-19

В России за последние сутки выявлено 8329 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 0,68% меньше, чем накануне (8386). Общее число случаев достигло 4 871 843.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2 765 (с начала пандемии — 1 113 560),
  • Санкт-Петербург — 726 (421 482),
  • Подмосковье — 630 (254 885),
  • Ростовская область — 209 (89 701),
  • Воронежская область — 139 (81 744).

За сутки умерли 370 заразившихся, что на 1,6% меньше, чем днем ранее (376). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 112 992. За день выздоровели 8255 человек, всего — 4 488 615.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 57 (за все время — 18 779),
  • Санкт-Петербург — 34 (13 485),
  • Нижегородская область — 16 (3 287),
  • Самарская область —15 (1 600),
  • Краснодарский край —12 (2 763).

6 мая в России была зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», ставшая четвертым российским препаратом от COVID-19. Помимо нее в РФ создали и одобрили к применению вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На этой неделе Минздрав включил «КовиВак» и «Спутник Лайт» в рекомендации по профилактике COVID-19.

 Тайны Большого театра - как олигархи опекают балерин
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Глава Pfizer заявил об отказе бедных стран от закупок вакцины
Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
Жириновский предложил освобождать от ареста за COVID-вакцинацию
Премьер Италии заявил о провале «европейской мечты»
Скончался экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Гончаренко в гостях у ЦСКА: матчи, которые вы должны посмотреть
Gnezdo.ru
Лукашенко нашел способ успокоить горячие головы
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Факты о Ленине, о которых многие не знали
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Китайцы привезли в Россию супербраслет. Он стоит 3500 руб. Make фитнес-трекер great again
Авто
10 новых кроссоверов и универсалов: какими они будут Неожиданные версии знакомых моделей и новые варианты популярных паркетников
Кино
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах Веселить людей — задача трудная и не всегда благодарная, но выйти из узнаваемого комедийного образа еще сложнее. Этим актерам блестяще удалось и первое, и второе — они доказали, что могут заставить зрителя как смеяться, так и плакать.
Новости партнеров
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Как выглядит жена "султана Сулеймана" в действительности
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Про девочек и семью 491
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Май, вторник, картинки. 459
Забавные картинки 293
Леди
Бывший муж Пелагеи снова женится Хоккеист сделал предложение новой возлюбленной
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь