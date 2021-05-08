В России за сутки снова выявили более 8 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 370 заразившихся, что на 1,6% меньше, чем днем ранее (376). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 112 992. За день выздоровели 8255 человек, всего — 4 488 615.
Регионы—лидеры по числу смертей:
6 мая в России была зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», ставшая четвертым российским препаратом от COVID-19. Помимо нее в РФ создали и одобрили к применению вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На этой неделе Минздрав включил «КовиВак» и «Спутник Лайт» в рекомендации по профилактике COVID-19.