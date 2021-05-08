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12:26 (мск), источник: Газета.Ру

Билл Гейтс назвал величайшее научное достижение в истории

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал изобретение вакцин величайшим научным достижением в истории человечества. Об этом он рассказал в интервью Handelsblatt.

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Источник: AP 2021

По его словам, в свете последних событий, связанных с пандемией, вакцины от коронавируса «дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию». Гейтс отметил, что никогда еще ученые за такой короткий промежуток времени не создавали эффективную вакцину.

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Вторым по важности научным достижением предприниматель считает изобретение микропроцессора, который позволил создать персональный компьютер, привел к революции в информатике и запустил масштабные инновации за последние 50 лет.

Следующим важным прорывом в области науки основатель Microsoft назвал зеленую революцию — комплекс мероприятий в сельском хозяйстве 1940−1970-х годах, который привел к значительному увеличению мировой сельхозпродукции. Благодаря исследованиям американского агронома и селекционера Нормана Борлоуга удалось спасти от голодной смерти более 1 млрд человек.

Ранее Гейтс заявлял, что для защиты от коронавируса нужны три прививки.

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