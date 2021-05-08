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13:20 (мск), источник: Секрет Фирмы

Умер основатель Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет

Компания Vans сообщила о смерти своего сооснователя Пола Ван Дорена. Предпринимателю, который превратил семейное дело во всемирно признанный бренд, было 90 лет.

Источник: Facebook

Сообщение о смерти Ван Дорена появилось в официальном Instagram-аккаунте Vans 7 мая. Причины смерти не разглашаются.

«Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелость Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд. <…> Спасибо тебе за всё, Пол. Тебя будет очень не хватать».

Подробную биографию Пола Ван Дорена публиковало издание vc.ru. Будущий основатель Vans родился в 1930 году недалеко от Бостона. Брат Джеймс, который впоследствии помог ему основать собственный бизнес, младше его на 9 лет.

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В 14 лет Пол бросил школу и устроился уборщиком в обувную фирму Randy’s, где работала его мать. За 20 лет работы в ней он прошёл путь от уборщика до вице-президента компании, которая к тому времени стала третьим по величине производителем обуви в США.

Тем не менее, у Randy’s были и убыточные активы, например, фабрика в Гарден-Гроув. Её восстановление поручили Полу Ван Дорену, и за несколько месяцев это производство стало успешнее основного завода компании. Тогда он вместе с братом задумался о собственном семейном деле.

В 1965 году братья Ван Дорены запустили производство обуви, которое через несколько лет получит название Vans. Затем они решили, что не хотят отдавать большую часть прибыли тем, кто будет продавать их ботинки, и решили реализовать прямые продажи обуви клиентам. Их партнёрами стал друг Гордо Ли и инвестор Серж Д’Элия. По 40% в новой компании принадлежало Полу Ван Дорену и Д’Элия, а ещё по 10% получили Джеймс Ван Дорен и Гордон Ли. По свидетельствам очевидцев, «Пол был отличным бизнесменом, его брат — прекрасным инженером, а их друг Гордон разбирался в производстве обуви».

Vans специализировался на обуви с подошвой из вулканизированной резины. Именно в этой компании изобрели знаменитую «вафельную» подошву, оказавшуюся вдвое толще и прочнее, чем у конкурентов. Вся философия бренда строилась на создании износостойких кедов для всей семьи. Vans стала четвёртой компанией, производившей такую обувь в США — после Randy’s, Keds и Converse. Впоследствии компания начала шить обувь не только по своим лекалам, но и с учётом пожеланий клиентов, в том числе создавать фирменную обувь для школ и спортивных команд.

При этом долгие годы Пол Ван Дорен отказывался тратить деньги на рекламу — популярность Vans росла благодаря «сарафанному радио»: покупатели рекомендовали обувь своим друзьям, а весь маркетинговый план ограничивался раздачей листовок.

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Но в 1970-х годах бренд «выстрелил» за счёт ориентации на набиравшую популярность субкультуру скейтбордистов: реклама в тематических журналах и бесплатное предоставление кед для соревнований принесли Vans миллионы долларов и надолго связали её имя со скейтерами.

В 1976 году права на обувного гиганта были перераспределены и поровну поделены между четырьмя основателями, при этом руководство Vans взял на себя Джеймс Ван Дорен. Однако рискованная стратегия по расширению ассортимента вкупе с высокими затратами на рабочую силу (партнёры принципиально не хотели переносить производство из США в Азию) привела к кризису и долгам на $12 млн. Пол Ван Дорен вернулся к руководству, чтобы вывести компанию из кризиса, и за три года Vans выплатила все долги.

В 1990-е компания продолжила активное сотрудничество со спортивными брендами, став одним из самых сильных брендов на рынке экшн-спорта, и начала усиленную международную экспансию. В результате сейчас Vans входит в «большую четвёрку» брендов маркетингового гиганта VF наряду с The North Face, Timberland и Dickies.

У Пола Ван Дорена осталось пятеро взрослых детей, двое из которых сейчас работают в Vans.

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