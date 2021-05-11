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13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему люди матерятся? Потому что приятно

Почему ругаться матом так приятно? Только потому, что мы понимаем, что делаем что-то «плохое», или ругань действительно влияет на состояние нашего мозга и тела?

Все мы ругаемся матом, но некоторые делают это громче других | Источник: Getty Images

Это происходило со всеми: ударившись ногой о ножку стола, застряв в пробке или пролив кофе, мы выкрикиваем матерное слово, а иногда и извергаем трехэтажную ругань.

Инстинктивно в такие моменты мы прибегаем именно к запрещенным словам — обычно они содержат приятную череду взрывных согласных — и как будто по волшебству, мы начинаем испытывать легкое удовлетворение.

Да, кто-то матерится чаще, чем другие, а иногда люди прибегают к запретным словам на радостях.

Но нужно признать, что мат существует во всех языках и культурах мира… а возможно, даже у животных (об этом позже).

Что он представляет собой с научной точки зрения?

Что такое мат

В каждой культуре есть моральный кодекс, и если вы его нарушаете, это нужно понимать | Источник: Getty Images

«Дать точное определение мата очень, очень сложно», — говорит эксперт, автор книги «Материться — полезно» Эмма Бирн.

Мат — это язык, к которому мы прибегаем, будучи в шоке, удивляясь, на радостях, в шутку или чтобы кого-то оскорбить… но как культурный феномен мат работает только в пределах своего «родного» сообщества, лингвистической группы, общества, страны или региона, говорит она.

«Мы решаем, какие слова являются матерными, на основе консенсуса. А этот консенсус во многом основан на том, какие табу существуют в каждой конкретной культуре: где-то очень оскорбляются, услышав название части тела, где-то — название болезни, а в других местах нецензурным считают упоминание функций организма», — объясняет Бирн.

Но мат везде объединяет одно: «Чтобы слова имели эмоциональный вес, вам нужно играть с табуированной в конкретном обществе темой».

Если вы сомневаетесь, то вот еще один критерий от Эммы Бирн: «Это такой язык, который вы бы не стали употреблять в определенных обстоятельствах, например, на собеседовании на работу или первом знакомстве с родителями партнера».

Почему мы материмся?

Кто-то делает это за рулем | Источник: Getty Images

«В стрессовой ситуации или когда происходит что-то неожиданное, выругаться — это как рефлекс. Это по-своему приятно!» — говорит слушатель радио Би-би-си по имени Гади.

Другие слушатели согласны.

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«Ситуация, в которой я ругаюсь, может быть радостной, я могу выругаться от удивления, от глубокого сожаления или злости. Это, видимо, самый выразительный способ показать эмоции», — говорит слушатель Михаил.

Наверняка существуют люди, которые вообще никогда не матерятся, но многие из нас поймут, о каком чувстве облегчения говорят слушатели. Мы испытываем его, когда от души ругаемся, некоторые слова как будто заряжены какой-то энергией.

По словам автора книги «Материться — полезно» Эммы Бирн, одна из самых интересных ее находок — это то, что даже люди, перенесшие гемисферэктомию, то есть потерявшие половину головного мозга, не полностью теряют способность к речи.

«Когда человеку удаляют левую половину мозга, или она повреждается, например, из-за инсульта, и этот человек теряет большую часть речевых способностей, то как правило они не теряют способности ругаться матом», — говорит доктор.

«Судя по всему, мы устанавливаем очень сильные эмоциональные связи с некоторыми словами, и они хранятся в нашем мозге отдельно от других слов. Можно удалить часть мозга и способность употреблять язык вдумчиво и спланированно, как я сейчас. Но человек сохранит способность ругаться матом».

Можно ли заменить мат на другое слово?

В большинстве случаев «работает» только настоящий мат | Источник: Getty Images

«Мне было интересно, имеет ли смысл ругаться, когда человек испытывает боль — помогает ли это», — говорит ученый-психолог Ричард Стивенс, глава «Лаборатории мата» Килского Университета.

В лаборатории проводят эксперименты. Один из них, например, заключается в том, чтобы засунуть руку в ведро, полное льда — один раз с матом, второй — используя цензурные аналоги матерных слов, и посмотреть, сколько человек выдержит.

Сотрудники лаборатории обнаружили, что использование настоящего мата работает лучше: матерившиеся люди дольше держали руку в ведре. Подобранные случайно слова не работают вообще — у них нет такого эмоционального веса.

Но как это объяснить?

Когда человек матерится, его пульс как правило учащается. Это, судя по всему, означает, что мат вызывает эмоциональную реакцию, и мы знаем, что мат — это язык эмоций.
Ричард Стивенс
Ученый-психолог, глава «Лаборатории мата» Килского Университета

«Наша рабочая гипотеза состоит в том, что когда люди матерятся, испытывая боль, они искусственно повышают свой уровень стресса, и в игру вступает феномен под названием стрессовое обезболивание, то есть чувствительность к боли снижается, это часть более широкого психологического механизма «бей или беги», — говорит Стивенс.

«Обычно я не матерюсь, — говорит Колин, еще один слушатель. — Но несколько лет назад у меня была травма в горах, и меня пришлось спасать. У меня была дислокация плеча, и с горы меня спускали на санях. Я ощущал каждую кочку и мог только ругаться матом, до самого подножья. Другие слова не помогали».

На разных языках

«Черт побери!» | Источник: Getty Images

Зная все это, можно ли сказать, что мат во всех культурах ощущается одинаково? Наши слушатели и здесь готовы прийти на помощь.

«Мат на испанском — очень творческий, — говорит Клара. — Если кто-то действительно зол, они будут материться полными предложениями и рассказывать целые истории, все матом».

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Джейн с Мальты говорит: «Самое оскорбительное матерное слово можно перевести как “сперма”. И это довольно странно, потому что в других культурах, если обозвать кого-то спермой, то на тебя просто косо посмотрят».

«Русский — лучший язык для мата, — говорит Михаил. — Есть столько оскорбительных слов, и любое слово можно сделать оскорбительным! Наша культура мата уходит корнями в литературу, а представить русского, который не матерится, невозможно».

«В мандаринском диалекте китайского есть интересное матерное выражение, означающее «совершить поступок, который коснется чьих-то предков в 18-м поколении, — рассказывает Жаклин. — Можно сказать: «я делаю это с твоей матерью, бабушкой, со всеми предками до 18-го колена». Я иногда говорю так отцу».

Есть еще одно китайское выражение, которое касается черепашьих яиц и поверья, что черепахи женского пола постоянно «ходят налево»… так что обозвать кого-то черепашьим яйцом значит усомниться в том, что кто-то его или ее отец.

Итак, несмотря на то, что мат разный во всем мире, он судя по всему является универсальным аспектом человеческой культуры.

Мат у животных

Вы удивитесь… | Источник: Getty Images

Но материться могут не только люди. Эмма Бирн рассказывает об удивительных экспериментах с шимпанзе, в ходе которых обезьян по сути растили в формате расширенной семьи.

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В ходе этого эксперимента американские эксперты по приматам Дебора и Роджер Футс «при шимпанзе общались только на языке глухонемых, и обучили обезьян самым разным словам», — рассказывает эксперт.

В естественных условиях шимпанзе общаются главным образом перебрасываясь фекалиями, однако Футсы превратили это в табу, приучив обезьян к туалету.

«После этого мартышки начали использовать знак, означающий “грязь или фекалии” примерно так же, как англоговорящие люди используют соответствующее слово», — говорит она.

«Они использовали этот знак, чтобы выразить раздражение, чтобы оскорбить и чтобы обозвать соперника “грязной мартышкой”, это было для них самым тяжким оскорблением».

Вдобавок ко всему этому, обезьяны начали шутить про фекалии, говорит Бирн.

«Роджер и Дебора Футс пишут, что шимпанзе шлепали себя по подбородку тыльной стороной ладони (это означало «грязный») так сильно, что у них стучали зубы.

Это значит, что вместо перебрасывания фекалиями мартышки начали «перебрасываться» идеей фекалий.

Мне это показалось самой интересной частью моих исследований: я поняла, что как только появляется табу и способ о нем говорить, возникает мат.
Эмма Бирн
Эксперт, автор книги «Материться — полезно»
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