13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Почему люди матерятся? Потому что приятно
Почему ругаться матом так приятно? Только потому, что мы понимаем, что делаем
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Это происходило со всеми: ударившись ногой о ножку стола, застряв в пробке или пролив кофе, мы выкрикиваем матерное слово, а иногда и извергаем трехэтажную ругань.
Инстинктивно в такие моменты мы прибегаем именно к запрещенным словам — обычно они содержат приятную череду взрывных согласных — и как будто по волшебству, мы начинаем испытывать легкое удовлетворение.
Да,
Но нужно признать, что мат существует во всех языках и культурах мира… а возможно, даже у животных (об этом позже).
Что он представляет собой с научной точки зрения?
«Дать точное определение мата очень, очень сложно», — говорит эксперт, автор книги «Материться — полезно» Эмма Бирн.
Мат — это язык, к которому мы прибегаем, будучи в шоке, удивляясь, на радостях, в шутку или чтобы
«Мы решаем, какие слова являются матерными, на основе консенсуса. А этот консенсус во многом основан на том, какие табу существуют в каждой конкретной культуре:
Если вы сомневаетесь, то вот еще один критерий от Эммы Бирн: «Это такой язык, который вы бы не стали употреблять в определенных обстоятельствах, например, на собеседовании на работу или первом знакомстве с родителями партнера».
«В стрессовой ситуации или когда происходит
Другие слушатели согласны.
«Ситуация, в которой я ругаюсь, может быть радостной, я могу выругаться от удивления, от глубокого сожаления или злости. Это, видимо, самый выразительный способ показать эмоции», — говорит слушатель Михаил.
Наверняка существуют люди, которые вообще никогда не матерятся, но многие из нас поймут, о каком чувстве облегчения говорят слушатели. Мы испытываем его, когда от души ругаемся, некоторые слова как будто заряжены
По словам автора книги «Материться — полезно» Эммы Бирн, одна из самых интересных ее находок — это то, что даже люди, перенесшие гемисферэктомию, то есть потерявшие половину головного мозга, не полностью теряют способность к речи.
«Когда человеку удаляют левую половину мозга, или она повреждается, например,
«Судя по всему, мы устанавливаем очень сильные эмоциональные связи с некоторыми словами, и они хранятся в нашем мозге отдельно от других слов. Можно удалить часть мозга и способность употреблять язык вдумчиво и спланированно, как я сейчас. Но человек сохранит способность ругаться матом».
«Мне было интересно, имеет ли смысл ругаться, когда человек испытывает боль — помогает ли это», — говорит
В лаборатории проводят эксперименты. Один из них, например, заключается в том, чтобы засунуть руку в ведро, полное льда — один раз с матом, второй — используя цензурные аналоги матерных слов, и посмотреть, сколько человек выдержит.
Сотрудники лаборатории обнаружили, что использование настоящего мата работает лучше: матерившиеся люди дольше держали руку в ведре. Подобранные случайно слова не работают вообще — у них нет такого эмоционального веса.
Но как это объяснить?
Когда человек матерится, его пульс как правило учащается. Это, судя по всему, означает, что мат вызывает эмоциональную реакцию, и мы знаем, что мат — это язык эмоций.
«Наша рабочая гипотеза состоит в том, что когда люди матерятся, испытывая боль, они искусственно повышают свой уровень стресса, и в игру вступает феномен под названием стрессовое обезболивание, то есть чувствительность к боли снижается, это часть более широкого психологического механизма «бей или беги», — говорит Стивенс.
«Обычно я не матерюсь, — говорит Колин, еще один слушатель. — Но несколько лет назад у меня была травма в горах, и меня пришлось спасать. У меня была дислокация плеча, и с горы меня спускали на санях. Я ощущал каждую кочку и мог только ругаться матом, до самого подножья. Другие слова не помогали».
Зная все это, можно ли сказать, что мат во всех культурах ощущается одинаково? Наши слушатели и здесь готовы прийти на помощь.
«Мат на испанском — очень творческий, — говорит Клара. — Если
Джейн с Мальты говорит: «Самое оскорбительное матерное слово можно перевести как “сперма”. И это довольно странно, потому что в других культурах, если обозвать
«Русский — лучший язык для мата, — говорит Михаил. — Есть столько оскорбительных слов, и любое слово можно сделать оскорбительным! Наша культура мата уходит корнями в литературу, а представить русского, который не матерится, невозможно».
«В мандаринском диалекте китайского есть интересное матерное выражение, означающее «совершить поступок, который коснется
Есть еще одно китайское выражение, которое касается черепашьих яиц и поверья, что черепахи женского пола постоянно «ходят налево»… так что обозвать
Итак, несмотря на то, что мат разный во всем мире, он судя по всему является универсальным аспектом человеческой культуры.
Но материться могут не только люди. Эмма Бирн рассказывает об удивительных экспериментах с шимпанзе, в ходе которых обезьян по сути растили в формате расширенной семьи.
В ходе этого эксперимента американские эксперты по приматам Дебора и Роджер Футс «при шимпанзе общались только на языке глухонемых, и обучили обезьян самым разным словам», — рассказывает эксперт.
В естественных условиях шимпанзе общаются главным образом перебрасываясь фекалиями, однако Футсы превратили это в табу, приучив обезьян к туалету.
«После этого мартышки начали использовать знак, означающий “грязь или фекалии” примерно так же, как англоговорящие люди используют соответствующее слово», — говорит она.
«Они использовали этот знак, чтобы выразить раздражение, чтобы оскорбить и чтобы обозвать соперника “грязной мартышкой”, это было для них самым тяжким оскорблением».
Вдобавок ко всему этому, обезьяны начали шутить про фекалии, говорит Бирн.
«Роджер и Дебора Футс пишут, что шимпанзе шлепали себя по подбородку тыльной стороной ладони (это означало «грязный») так сильно, что у них стучали зубы.
Это значит, что вместо перебрасывания фекалиями мартышки начали «перебрасываться» идеей фекалий.
Мне это показалось самой интересной частью моих исследований: я поняла, что как только появляется табу и способ о нем говорить, возникает мат.