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17:23 (мск), источник: Известия

В Совфеде рассказали о возможном сокращении трудовых часов в рабочей неделе

В будущем в России возможно сокращение трудовых часов в рабочей неделе. Об этом сообщил в субботу, 8 мая, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Источник: Reuters

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он URA.ru.

При этом он подчеркнул, что полноценного перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не стоит ожидать.

Однако как объяснил Рязанский, для некоторых категорий россиян в ближайшем будущем может быть сокращена рабочая неделя.

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«Для определенных категорий может будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил он.

Ранее, 28 апреля, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели. Он также отметил, что движение в сторону перехода на четырехдневку должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

О том, что идея о переходе к четырехдневной рабочей неделе стала вновь актуальна в период пандемии COVID-19, Медведев заявил в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.

Также зимой более половины российских работодателей заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переходе к сокращенной рабочей неделе в долгосрочной перспективе.

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17 марта депутат Сергей Вострецов, входящий в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, назвал вопросом времени переход на четырехдневку.

В том же месяце «Известия» ознакомились с результатами опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, согласно которым предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю для всех компаний, работающих по графику 5/2, поддержали 30% россиян.

В апреле выяснилось, что более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю. Также стало известно, что две трети (65%) столичных предпринимателей убеждены, что из-за четырехдневки придется сократить зарплаты сотрудников.

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