В Совфеде рассказали о возможном сокращении трудовых часов в рабочей неделе

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он URA.ru.
При этом он подчеркнул, что полноценного перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не стоит ожидать.
Однако как объяснил Рязанский, для некоторых категорий россиян в ближайшем будущем может быть сокращена рабочая неделя.
«Для определенных категорий может будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил он.
Ранее, 28 апреля, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели. Он также отметил, что движение в сторону перехода на четырехдневку должно быть постепенным и основываться на экономической логике.
О том, что идея о переходе к четырехдневной рабочей неделе стала вновь актуальна в период пандемии COVID-19, Медведев заявил в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.
Также зимой более половины российских работодателей заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переходе к сокращенной рабочей неделе в долгосрочной перспективе.
17 марта депутат Сергей Вострецов, входящий в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, назвал вопросом времени переход на четырехдневку.
В том же месяце «Известия» ознакомились с результатами опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, согласно которым предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю для всех компаний, работающих по графику 5/2, поддержали 30% россиян.
В апреле выяснилось, что более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю. Также стало известно, что две трети (65%) столичных предпринимателей убеждены, что из-за четырехдневки придется сократить зарплаты сотрудников.