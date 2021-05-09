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01:11 (мск), источник: ТАСС

Члены экипажа МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех жителей Земли с Днем Победы.

Источник: Reuters

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна», — сказал Новицкий в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

Американский астронавт присоединился к поздравлениям и пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости.
День Победы
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В свою очередь Дубров отметил, что день окончания Великой Отечественной войны по праву считается одним из главных событий XX века, потому что он определил будущее мирное развитие человеческой цивилизации. Ванде Хай добавил, что сейчас члены экипажа МКС объединены общей целью — стремлением к открытиям и исследованиям на благо человечества.

«МКС — блестящий исторический пример международного сотрудничества, для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня», — заключил он.

В настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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