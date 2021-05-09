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03:48 (мск), источник: Lenta.Ru

BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

Немецкая биотехнологическая компания-разработчик вакцины от коронавируса BioNTech снизить цену на свой препарат для стран с низким уровнем дохода. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель компании уточнил, что отныне BioNTech будет реализовывать часть препарата «по ценам, не ориентированным на прибыль».

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Источник: AP 2021

Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Он утверждает, что компания обратилась ко всем государствам с просьбой разместить заказы, чтобы она смогла выделить для них дозы вакцины.

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7 мая BioNTech оценила возможность отказа от патентов на препарат. Компания согласна отказаться от патентов, однако такая мера будет временной и продлится до окончания пандемии COVID-19. Представитель компании подчеркнул, что пока BioNTech готова не возбуждать иски против тех, кто попытается «сымитировать» препарат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может опоздать с заказом на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин у компаний Pfizer и BioNTech из-за срыва заключения договора Францией.

Отмечается, что контракт должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло. Как обнаружили западные журналисты, вина лежит, в частности, на Тьерри Брентоне, комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который также курирует политику использования вакцин в ЕС.

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