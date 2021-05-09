Врачи оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител

«Если у человека после болезни был низкий титр антител, а потом они вообще исчезли, он может заразиться. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, он будет болеть не в тяжелой форме», — сказал он.
«Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет, на наличие которого мы не тестируем. Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть. Если титр высокий, болезнь будет проходить в легкой или бессимптомной форме», — уточнил Болибок.
По словам Болибока, у людей с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммуносупрессивные препараты, вероятность заразиться выше, но по поводу тяжелой формы нет однозначного ответа.
Врач объяснил, что тяжелую форму заболевания вызывает цитокиновый шторм, который развивается при достаточно высокой активности иммунитета. «У таких людей чаще развивается так называемый длинный ковид — постковидный синдром, но шансы заболеть тяжело у них такие же, как у всех остальных», — сказал Болибок.
Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов считает, что вероятность заболеть есть в случае значительного изменения штаммов коронавируса. Однако, по его словам, человек с высоким титром никогда не будет болеть тяжело.
Костинов подчеркнул, что говорить о защитных антителах именно к коронавирусу на данный момент некорректно из-за отсутствия международной системы, определяющей их наличие.
«Но, действительно, наличие антител не гарантия защиты, потому что они могут не полностью выполнять свою функцию. Важна степень аффинности антител — то есть могут ли они “прилипать” к вирусу и нейтрализовывать его или нет», — сказал он.
По словам Костинова, у человека с дефектами иммунной системы антитела могут выделяться, но не работать.
«Сказать, что у людей с иммуносупрессией или онкологией не вырабатывается иммунитет, нельзя. Их организм реагирует на болезнь и на введение вакцины другим путем. У них может быть клеточный, другими словами, суррогатный иммунитет», — отмечает иммунолог.
Костинов утверждает, что при создании вакцины этот механизм должен быть изучен ради доказательства не только эффективности, но и безопасности вакцины.
Человек с высоким титром антител к коронавирусу может заболеть, если «заражающая доза будет какая-то запредельная», рассказал РБК врач-иммунолог «Клиники Здоровья», доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Заболеет человек или нет при повторном контакте с микробом — вирусом, определяется его уровнем иммунной защиты и заражающей дозой. Например, есть такая инфекция — туляремия. Мыши к ней очень чувствительны, им достаточно одной бактерии, чтобы умереть. А если мы мышь провакцинируем, ей и 10 млн бактерий будут не страшны. Любая иммунизация вызывает повышение заражающей дозы», — рассказал он.
По словам врача, вероятность «запредельной» дозы «очень маленькая». «А титр антител связан с уровнем защиты организма только очень отдаленно, нельзя сказать, что чем он выше, тем сильнее иммунитет, реальная защита обеспечивается всей иммунной системой, а это тысячи компонентов. И она всегда реагирует вся, целиком», — рассказал Владислав Жемчугов.
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