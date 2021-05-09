Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера

08:22 (мск), источник: ТАСС
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«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live, — отметил Маск. — Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался».
В приветственном слове Маск шутил, помимо прочего, о своем Twitter, в котором он, по собственному признанию, зачастую излагает довольно неоднозначные мысли. «Но так уж работает мой мозг», — подчеркнул бизнесмен.
«Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — с улыбкой обратился Маск к зрителям.
В ходе передачи предприниматель также принял участие в нескольких скетчах, которые традиционно разыгрываются перед живой аудиторией актерами постоянной труппы SNL и приглашенными звездами.