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08:22 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего комедийной телепередачи Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC. В частности американский предприниматель заявил, что страдает синдромом Аспергера.

Источник: AP 2021

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live, — отметил Маск. — Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался».

Синдром Аспергера является расстройством аутистического спектра и характеризуется, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением.
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В приветственном слове Маск шутил, помимо прочего, о своем Twitter, в котором он, по собственному признанию, зачастую излагает довольно неоднозначные мысли. «Но так уж работает мой мозг», — подчеркнул бизнесмен.

«Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — с улыбкой обратился Маск к зрителям.

В ходе передачи предприниматель также принял участие в нескольких скетчах, которые традиционно разыгрываются перед живой аудиторией актерами постоянной труппы SNL и приглашенными звездами.

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