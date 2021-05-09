09:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве проходит Парад Победы (видеотрансляция)
В российской столице начался парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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В грандиозном мероприятии участвуют пешие расчеты и военная техника. По брусчатке Красной площади проходят 12,5 тысяч человек. В этом году здесь маршируют и казаки — более 200 представителей Кубанского войска и Всевеликого войска донского. Впервые участвует в параде военная полиция из Центрального военного округа. Батальон
Зрители могут увидеть более 190 единиц вооружения и военной техники. Это как исторические образцы, так и современная техника, которая поступила на вооружение. Механизированную колонну традиционно открыли легендарные танки Т-34. За ними следуют современные Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», а также танки будущего — Т-14 «Армата».
В состав мехколонны включены бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица
Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.