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09:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве проходит Парад Победы (видеотрансляция)

В российской столице начался парад, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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В грандиозном мероприятии участвуют пешие расчеты и военная техника. По брусчатке Красной площади проходят 12,5 тысяч человек. В этом году здесь маршируют и казаки — более 200 представителей Кубанского войска и Всевеликого войска донского. Впервые участвует в параде военная полиция из Центрального военного округа. Батальон женщин-военнослужащих представляет Военный университет и несколько военных академий.

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Зрители могут увидеть более 190 единиц вооружения и военной техники. Это как исторические образцы, так и современная техника, которая поступила на вооружение. Механизированную колонну традиционно открыли легендарные танки Т-34. За ними следуют современные Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», а также танки будущего — Т-14 «Армата».

В состав мехколонны включены бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С, артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», «Панцирь-С» и система С-400. Замыкают колонну по традиции пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

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