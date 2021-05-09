В Москве прошел парад Победы

В параде приняли участие 37 пеших парадных расчетов, включавших более 12 тыс. военнослужащих, механизированная колонна из более чем 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 летательных аппаратов. На параде присутствовал президент России Владимир Путин, с ним за мероприятием наблюдал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Путин выступил с заявлением с трибуны. Президент России Владимир Путин считает, что тем, кто забыл уроки Второй мировой войны и «вновь замышляет агрессивные планы», не может быть оправдания и прощения.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил изменение программы воздушной части парада Победы на Красной площади из-за погоды. Сегодня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости», что в Подмосковье начали разгонять тучи. Тучи разгоняли в области, поскольку вынос воздушных масс в Москву шел с юго-запада. Вместе с тем столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильных порывах ветра 9 мая. Перед началом парада командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил, что метеоусловия позволяют провести воздушную часть.
В связи с проведением парада в столице перекрыли многие центральные улицы. Ограничения начали вводить с 5:30 и снимут по мере прохождения колонны. Для подготовки к параду было проведено три репетиции.