Минтруд не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе

«Нет», — ответил министр на вопрос, планирует ли Минтруд продолжить в дальнейшем практику длинных майских праздников.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.
Позднее, 6 мая, глава государства назвал оправданным свое решение, отметив снижение заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что наибольший прирост заболеваемости зафиксирован к майским праздникам в Москве и Санкт-Петербурге, однако это, по ее словам, было ожидаемо, и в целом ситуация в стране стабильна. Голикова уточнила, что заболеваемость стабилизировалась — в 49, а в четырех регионах находится в стадии «некоторого роста». При этом в 32 регионах заболеваемость снижается.