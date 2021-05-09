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10:32 (мск), источник: Ведомости

Минтруд не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе

Министерство труда и социальной защиты России не намерено вводить длинные майские праздники на постоянной основе, заявил глава министерства Антон Котяков, передают «РИА Новости».

Источник: Агентство «Москва»

«Нет», — ответил министр на вопрос, планирует ли Минтруд продолжить в дальнейшем практику длинных майских праздников.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.

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Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.

Позднее, 6 мая, глава государства назвал оправданным свое решение, отметив снижение заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что наибольший прирост заболеваемости зафиксирован к майским праздникам в Москве и Санкт-Петербурге, однако это, по ее словам, было ожидаемо, и в целом ситуация в стране стабильна. Голикова уточнила, что заболеваемость стабилизировалась — в 49, а в четырех регионах находится в стадии «некоторого роста». При этом в 32 регионах заболеваемость снижается.

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