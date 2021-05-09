11:10 (мск), источник: m24.ru
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.
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«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», — сказал президент.
По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.
Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе.
Путин подчеркнул, что агрессивные планы, антисемизм и русофобию нельзя ничем оправдать. При этом, по словам президента, многое из идеологии нацизма в мире снова пытаются поставить на вооружение.
«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — объяснил Путин.
Лидер страны заверил, что Россия будет защищать свои национальные интересы. Также государство будет обеспечивать права российского народа.
Президент перед традиционным смотром объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчетами.
После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов.
В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун»,