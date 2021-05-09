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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав: коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре

В России вакцинация от коронавируса проходит планово, а в сентябре удастся обеспечить коллективный иммунитет. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал «Интерфаксу».

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Источник: РИА "Новости"

Говоря о ходе вакцинации от COVID-19, министр сказал, что «все идет планово». На вопрос, будет ли коллективный иммунитет от коронавируса обеспечен в сентябре, господин Мурашко ответил: «Будет обеспечен».

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6 мая в России была зарегистрирована однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», ставшая четвертым российским препаратом от COVID-19. Помимо нее в РФ создали и одобрили к применению вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На этой неделе Минздрав включил «КовиВак» и «Спутник Лайт» в рекомендации по профилактике COVID-19.

Также 6 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России произведено почти 32 млн доз вакцин от COVID-19. В большинстве своем это «Спутник V». К началу мая в стране хотя бы одну дозу вакцины получили 13,4 млн россиян. Полностью привились 9,4 млн человек, это 6,6% населения.

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