11:29 (мск), источник: РБК
В России третий день подряд выявили больше 8 тыс. случаев коронавируса
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 4 880 262 случая заражения коронавирусом, из них 113 326 привели к летальным исходам.
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За прошедшие сутки в России диагностировали 8 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Превышение уровня 8 тыс. заболевших в сутки фиксируют уже в течение трех дней. До этого, с 4 по 6 мая, число новых случаев COVID в России было ниже этого уровня.
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