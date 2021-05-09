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11:29 (мск), источник: РБК

В России третий день подряд выявили больше 8 тыс. случаев коронавируса

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 4 880 262 случая заражения коронавирусом, из них 113 326 привели к летальным исходам.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

За сутки из числа заболевших умерли 334 человека.

Превышение уровня 8 тыс. заболевших в сутки фиксируют уже в течение трех дней. До этого, с 4 по 6 мая, число новых случаев COVID в России было ниже этого уровня.

Материал дополняется.

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