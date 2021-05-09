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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Австралии нашли в потолке целый «улей»

Мед из него достали и поделили.

В австралийском городе Брисбен из дома местного жителя удалили гигантский рой пчел.

Пчелы забрались в потолок здания в прихожей и успели построить гигантские соты.

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Сотруднику компании Brisbane Backyard Bees пришлось удалить часть потолка. Только после этого пчел можно было безопасно достать.

Как сообщил специалист, в сотах было немало меда, и половина его досталась хозяевам дома.

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