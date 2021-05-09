12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Австралии нашли в потолке целый «улей»
Мед из него достали и поделили.
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В австралийском городе Брисбен из дома местного жителя удалили гигантский рой пчел.
Пчелы забрались в потолок здания в прихожей и успели построить гигантские соты.
Сотруднику компании Brisbane Backyard Bees пришлось удалить часть потолка. Только после этого пчел можно было безопасно достать.
Как сообщил специалист, в сотах было немало меда, и половина его досталась хозяевам дома.
Анна Лысенко